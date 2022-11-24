В Тюменской области с 1 декабря подорожает коммуналка

В Тюмени подорожает коммуналка

На 9% в среднем вырастет стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства в Тюменской области. Соответствующее постановления подписал губернатор тюменской области Александр Моор. Нормативный акт опубликован на сайте правительства региона.

В постановлении говорится о максимальном индексировании платы за коммунальные услуги с 1 по 31 декабря 2022 года.

Отопление подорожает на 143,86 рубля (до 1 742,28 рубля за Гкал), водоснабжение – на 3,5 руб. (42,01 рубля за кубометр). Новый тариф на водоотведение составит 26,57 рубля за кубометр.

Повысится цена на электричество. Для собственников с газовыми плитами тариф составит 3,46 рубля за кВт/час, для собственников с электроплитами – 2,43 рубля.

Что касается газа, то его цена выросла более чем на 480 рублей уже с июля 2022 года. Сейчас стоимость составляет 6 142,77 рублям за тысячу кубометров.

В текущем году тарифы на коммуналку уже индексировали 1 июня. Осенью стало известно, что будет и повторная индексация тарифов. Связано это с необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ. На деньги, полученные от повышения тарифов, планируют обновить теплотрассы, водопроводы, канализационные системы.

В постановлении также говорится о том, что в 2023 году повышения тарифов на услуги ЖКХ не произойдет.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что тюменцы были шокированы новыми платёжками за коммунальные услуги.