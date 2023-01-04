В Тюменской области в 2023 году ожидается снижение темпа строительства недвижимости

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Жители Тюмени в этом году получат долгожданные ключи от квартир на улице Профсоюзной, Московском и Червишевском трактах, Туры, Учхоза, Новорощино, Комарово, Плеханово, Патрушева, Бабарынки. А также в Тюменской слободе, в заречной части, на Мысу, ММС, ДОКе, МЖК и недалеко от КПД.

По данным «Вслух.ру», несмотря на то, что вводятся в эксплуатацию новые жилищные комплексы, в регионе ожидается на текущий год снижение темпов строительства недвижимости до 1 млн 451,3 тыс. кв.метров. Но уже в 2025 году планируется рост до 1 млн 497 тыс.кв. метров. А базовый прогноз предполагает прирост до 1 млн 640 тыс. новых кв.метров уже в следующем году. В 2024 году застройщики могут сдать 1 млн 647 тыс «квадратов», а в 25-м – 1 млн 701 «квадратов».

Кроме того, в ближайшие годы строительство продолжится на Московском и Червишевском трактах, Туры, ДОКа, в заречных микрорайонах, у Алебашевского озера, на Мысу, ММС, недалеко от лесопарка «Тополя», Профсоюзного моста, Учхоза.

А на следующий год уже можно будет заехать в новостройки у сквера Сибирских кошек, в районе Дома печати, у озера Песьяное, в Восточном-2 микрорайоне, районе Дударева, на улице Интернациональной. А в 2025-м году – на Харьковской, Ватутина и других районах.

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