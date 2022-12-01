С 1 декабря в Тюменской области повысили тарифы на коммунальные услуги

В Тюмени подорожала коммуналка.
Фото: Андрей Новиков
С 1 декабря коммуналка в Тюменской области подорожает на 9%. Это второе повышение стоимости услуг ЖКУ в 2022 году. Однако после декабрьского повышения тарифы на коммуналку пообещали не менять полтора года.
Напомним, отопление подорожает на 143,86 рубля (до 1 742,28 рубля за Гкал), водоснабжение – на 3,5 руб. (42,01 рубля за кубометр). Новый тариф на водоотведение составит 26,57 рубля за кубометр. Повысится цена и на электричество. Для собственников с газовыми плитами тариф составит 3,46 рубля за кВт/час, для собственников с электроплитами – 2,43 рубля.
Газ подорожает на 8,5%. Повышение тарифов коснется как рядовых граждан, так и бизнесменов.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин прояснил ситуацию с повышением тарифов на ЖКУ.