С 1 декабря в Тюменской области повысили тарифы на коммунальные услуги

В Тюмени подорожала коммуналка. Фото: Андрей Новиков

С 1 декабря коммуналка в Тюменской области подорожает на 9%. Это второе повышение стоимости услуг ЖКУ в 2022 году. Однако после декабрьского повышения тарифы на коммуналку пообещали не менять полтора года.

Напомним, отопление подорожает на 143,86 рубля (до 1 742,28 рубля за Гкал), водоснабжение – на 3,5 руб. (42,01 рубля за кубометр). Новый тариф на водоотведение составит 26,57 рубля за кубометр. Повысится цена и на электричество. Для собственников с газовыми плитами тариф составит 3,46 рубля за кВт/час, для собственников с электроплитами – 2,43 рубля.

Газ подорожает на 8,5%. Повышение тарифов коснется как рядовых граждан, так и бизнесменов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин прояснил ситуацию с повышением тарифов на ЖКУ.