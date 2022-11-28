«Присяжные должны это увидеть»: адвокат Виталия Бережного опубликовала страшные кадры трупа 8-летней Насти Муравьевой

Фото: коллаж из фотографий

Громкое убийство Анастасии Муравьевой произошло прошлым летом. Поиски ребенка длились почти полтора месяца, но в августе 2021 года изувеченное тело убитого ребенка нашли у озера, а через два дня задержали и убийцу – Виталия Бережного. Адвокат убийцы опубликовала новые материалы судебно-медицинской экспертизы. На снимках видно труп малышки, а также вещи, в которых она была найдена.

Фото: телеграм-канал Елены Шиховой

Фото: телеграм-канал Елены Шиховой

Фото: телеграм-канал Елены Шиховой

«Присяжные должны это увидеть только потому, что так они смогут понять, что на скорую руку скотч на руках сопротивляющегося ребенка не закрутишь. Он скручен веревочкой, чтобы его было невозможно растянуть или порвать. Как скотч располагается на голове. Это делал тот, кто знает, что он делает», – пишет адвокат.

Фото: телеграм-канал Елены Шиховой

По ее словам, вопросы возникают и к тому, что якобы труп ребенка был завернут в ковер и пролежал в нем полтора месяца.

«Самое интересное – ковер. Обратите внимание на его цвет. Мне бросилось в глаза, что ковер-то практически чистый. Кроме того, на нем присутствуют характерные заломы, будто в него не труп на полтора месяца завернули, а лежал он в кладовке, сложенный в несколько раз», – делится Шихова.

Кроме того, Шихова задается вопросом, почему коробка, где был ребенок, промокла, а ковер остался чистым и без каких-либо следов.

Напомним, Анастасия Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Ребенка искали волонтеры, неравнодушные горожане, профессиональные поисковики, а также водолазы. По словам отца, в тот злополучный день девочка вышла к друзьям, чтобы подключиться к интернету и скачать игру, но обратно не вернулась. Позже стало ясно, что девочка мертва.

Труп ребенка подбросили к озеру Оброчному, Через несколько дней нашли подозреваемого – бывшего полицейского Виталия Бережного. Он сознался, что задержан за убийство. А затем правоохранительные органы установили, что мужчина в состоянии наркотического опьянения заманил ребенка, изнасиловал, убил, а тело завернул в ковер, упаковал в коробку и спрятал в морозильную камеру. Однако судебный процесс и признания Бережного начали обрастать новыми интересными деталями. Подозреваемый жаловался, что сотрудники полиции выбивали из него показания, а также пытали током.

Кроме того, он писал письмо Владимиру Путину и просил проверить проведенную экспертизу, так как, по его мнению, она могла быть сфабрикована. Адвокат, которая ранее представляла интересы Бережного, вышла из дела и уехала за границу якобы из-за поступающих в ее сторону угроз от силовиков. Потерпевшей в деле о громком убийстве выступает старшая сестра, она попросила рассматривать дело в другом регионе. Недавно стало известно, что рассмотрение продолжится в Москве.