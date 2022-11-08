Влад Кадони, оскорбивший модель Алену Шишкову на съемках шоу «Наследники и самозванцы», умолял о прощении на коленях

Фото: скриншот с видео

Одна из участниц нового мистико-приключенческого шоу «Наследники и самозванцы», модель из Тюмени Алена Шишкова расплакалась на съемках проекта. Дело в том, что её соперник по шоу, экстрасенс Влад Кадони язвительно высказался в адрес известной блондинки, бывшей пассии Тимати. Долгое время девушка отмалчивалась в обществе 18 звездных участников и получила по всем статьям от известного шоумена. В итоге Кадони пришлось на коленях умолять Алену о прощении, но та была неприступна.

– Это не совсем мой формат, – плачет Алена, жалуясь на участие в шоу. – Я не люблю обсуждать незнакомых людей. Это просто невозможно, я же не на «Доме-2». Я просто не хочу, чтобы моя дочь Алиса потом смотрела и говорила, что я сумасшедшая, потому что не умею разговаривать. Хотя мы с ней каждый день учим уроки и всё на свете. Нельзя же настолько сильно стебаться!

Алена расплакалась прямо на съемках шоу. Фото: скриншот с видео

Напомним, Алена Шишкова вошла в число 18 участников нового «тэвэтришного» шоу с Ляйсан Утяшевой в главной роли. Суть психологической игры по типу «Мафии» – в том, что между участниками идет борьба за приз 5 миллионов рублей. Игроки должны определить, кто является наследником, а кто – самозванцем. Каждый может высказать свои предположения и подозрения.

О том, что Алена Шишкова стала участницей «Наследников и самозванцев» стало известно 20 октября. Алена вошла в число игроков, вместе с Кариной Кросс, Викторией Агалаковой, экс-«виагрой» Татьяной Котовой, Давой, Айзой Анохиной, Серафимом Сашлиевым и другими известными и не очень личностями.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Алёна Шишкова провела фотосессию в средневековом неоготическом замке, а после этого вспомнила о сложном детстве в девяностые.