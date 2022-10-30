«Августейшие сестры Елизавета и Александра - подвиг милосердия»: в Тобольске открылись Юбилейные XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения

Юбилейные XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения. Фото: ЕСПО

Первая сессия Юбилейных XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений «Августейшие сестры Елизавета и Александра- подвиг милосердия» состоялась сегодня, 30 октября, в тобольском Дворце наместника.

В международной научной конференции во главе с председателем Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой участвуют музейщики, историки и краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Екатеринбурга, Алапаевска, Тобольска, а также со Святой Земли. В течение двух дней специалисты представят 18 докладов, включая доклады о помощи, которую оказывают во время войн, санитарных поездах и передвижных складах. Весь этот опыт актуален и сейчас: не столько с точки зрения укрепления духовно-нравственного состояния, но и с точки зрения практики помощи фронту и всем нуждающимся.

Форум начался с выступления хора Тобольской православной гимназии. Фото: Нина Худякова

Верные церкви

- Наши чтения совпали с Днем жертв политических репрессий, и в этот день мы вспоминаем тех подвижников милосердия, которые смогли исповедовать православие и своей жизнью показать пример христианского подвига, - отметила Анна Громова. – Августейшие сестры были верны православной церкви и вели миссионерскую работу. Взять хотя бы Елизавету Федоровну, у которой не было своих детей. Но она стала матерью 9 тысячам детей, которых она вырастила, которым дала образование и специальность в Елисветинско-Сергиевском благотворительном обществе за 20 лет свободы. Именно её прославление стало импульсом к прославлению новомучеников и исповедников церкви Русской. С 2000 года их количество расти в геометрической прогрессии. Например, на 2019 год было прославлено 1788 новомучеников и исповедников, не считая безымянных людей, подвергшихся бесчинному убийству и издевательствам.

По её словам, людей убивали «просто для статистики». Нужно было отчитаться об определенном количестве репрессированных и убитых.

- Хватали первых попавшихся, - негодует Анна Громова. – Та же самая ситуация произошла и семьей Романовых. В чем были виноваты дети, княжны, девушки? Они отдали годы на служение ближнему, работали в лазаретах, собирали пожертвования, молились трудились с утра до ночи. Молитва за Россию – это было их таинство, их жизнь. В День жертв политических репрессий мы говорим о подвиге, о доброте, о том, что никогда не надо ждать ответа. И трудиться, и делать добро нужно во славу Божию, чтобы увеличивалось количество добра в мире.

Приветственное слово председателя ЕСПО Анны Громовой. Фото: Нина Худякова

Председатель ЕСВО подчеркнула, что Елизавета Федоровна и Александра Федоровна являлись выдающимися общественными деятелями и организаторами государственными благотворительности.

- Это были люди, которые структурированно занимались благотворительностью в масштабах страны на государственном уровне. Поэтому на данном этапе наши чтения – не просто научные, они научно-общественные. Мы включили доклады по отдельным предметным темам, но и доклады, касающиеся деятельности благотворительных организаций. Главная наша задача – продолжить то направление, которые основатели наших Елисаветинско-Сергиевских чтений считали основным, - заключила председатель ЕСВО.

Председатель ЕСПО Анна Громова и замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Фото: Нина Худякова

Форум приносит плоды

По словам начальника службы сохранения и изучения памятников наследия Государственного музея-заповедника «Петергоф» Анны Ляшко, в одном из ключевых российских музеев есть масса выставочных проектов, посвященных жизни Царской семьи (например, «Романовы и спорт»). Есть уличная выставка, посвященная первому кинопоказу в Петергофе.

- Она отражает Царскую семью как проводницу первых технических идей. Есть экспозиции, которые посвящены досугу Царской семьи и ее детям, - рассказала Анна Ляшко.

Несмотря на то, что научный форум проходит только первый день, он уже принес первые результаты. Как отметил мэр Тобольска Максим Афанасьев, опыт проведения выставок под открытым небом, как в «Петергофе», - уникальная возможность по-новому выстроить работу музейщиков.

Первая сессия чтений. Фото: Нина Худякова

По его словам, наработки петергофских специалистов используют при реконструкции Александровского сада в 2023 году. Глава города убежден, что сад, который находится рядом с Тобольским музеем семьи Императора Николая II, станет идеальным местом для уличных экспозиций, посвященных царской семье.

На первой сессии обсудили множество актуальных вопросов. Фото: Нина Худякова

СПРАВКА «КП»

Международная научно-общественная конференция организованна Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Тюменским музейно-просветительским объединением. Форум проходит под эгидой Министерства культуры РФ, правительства Тюменской области и правительства Москвы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что историко-культурный проект «Императорский маршрут» стал частью выставки Минкульта «Музейные маршруты России», а в Тобольск привезли масштабную выставку, приуроченную к 150-летию со дня рождения страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны. С полной программой юбилейных XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений можно ознакомиться здесь.