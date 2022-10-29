В Музее Романовых в Тобольске открылась выставка к 150-летию страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны

Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Александры Федоровны. Фото: архив КП

Выставка Фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества «Милосердное служение Императрицы Александры Фёдоровны. К 150-летию со дня рождения святой Царственной страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны. К 155-летию Российского Общества Красного Креста» распахнула двери для жителей Тюменской области. Экспозиция, созданная Фондом ЕСПО при поддержке Министерства культуры РФ и Тюменского музейно-просветительского объединения, торжественно открылась в музее Семьи Императора Николая II в Тобольске.

Выставка включает свыше 300 предметов. Фото: Нина Худякова

Для семьи Романовых этот город – место покоя, мира и радости. С августа 1917 года по апрель 1918 года Губернаторский дом, бывший купеческий особняк XIX века, стал местом пребывания членов семьи императора Николая II. До него в доме останавливались Наследник престола Цесаревич Александр Николаевич, Великие князья Владимир Александрович, Алексей Александрович. Поэтому неудивительно, что выставка ЕСПО открылась именно здесь.

- Мне, как историку и музейщику, важна подлинность экспонатов, - призналась на открытии выставки председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Анна Громова. – Например, некоторое время назад в Англии нам удалось в хорошей сохранности и в полном комплекте получить знак благотворительных сборов Александры Федоровны – одной из инициаторов благотворительных сборов в пользу русских воинов. Благодаря помощи коллекционеров, которые приносят артефакты в дар Елисаветинско-Сергиевскому обществу, мы получили инструмент полевого хирурга Русско-Японской войны. В нашей «копилке» есть и Юбилейный знак императорского женского патриотического общества. Это принцип женского образования, которым руководствовалась Александра Федоровна в продолжение традиций благотворительности многих наших императриц.

По словам Громовой, страстотерпица Александра Федоровна содействовала медицинскому женскому профессиональному образованию. Фото: Нина Худякова

По словам Громовой, страстотерпица Александра Федоровна содействовала медицинскому женскому профессиональному образованию – педиатрическому, гигиеническому. В общем, выбирала такие направления, чтобы вырастить из девочки грамотную христианку, мать и просто индивида, знающего основу профессии.

- У неё была школа народных искусств, где девочки изучали ремесла. Выпускниц этой школы направляли во все губернии как обучающих мастерству. Так сложилась история: у нас было много врагов, как сейчас, поэтому мы должны стать более мудрыми. Если будем опираться на свои традиции, историю своего народа, если мы выйдем из анабиоза потребительства, то у нас будет другое общество.

Одна из фотографий экспозиции. Фото: ЕСПО

В качестве дорогого подарка Анна Громова преподнесла Музейно-просветительскому объединению знак санитарных поездов государыни страстотерпицы Александры Федоровны.

- Мы знаем, что самое достойное место, в том числе и в сердце императрицы, точно занимает Тобольск и Тюменский край. Поэтому, отрывая от своего сердца, мы с огромной радостью передаем в музей знак Александры Федоровны, - отметила Анна Громова.

Знак Александры Федоровны, подаренный Анной Громовой Тюменскому музейно-просветительскому объединению. Фото: Нина Худякова

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подчеркнул, что с легкой руки Анны Громовой возрождается история, которую не знал никто.

- К нам приходят люди и приносят вещи и артефакты, которые связаны с семьей Николая II, - говорит Андрей Пантелеев. – Очень приятно, что у нас получилось организовать эту выставку. Вы видите, что сюда никто никого не приглашает специально. Но я увидел три группы: одна выходила, вторая закончила экскурсию, а третья только отправлялась. Чем дольше у нас пробудет эта выставка, тем лучше. Думаю, что на школьных каникулах множество ребятишек её посетят.

По словам руководителя Тюменского музейно-просветительского объединения Светланы Сидоровой, открытие такой выставки на тобольской земле – «великая земная радость».

- Нам выпала возможность возрождать лучшие традиции нашей России, укреплять наше общество, нашу веру, наше единомыслие. Низкий поклон Вам, Анна Витальевна, за то, что открыли для нас ту силу, значимость и важность этой темы, к которой мы только-только прикоснулись.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев, замгубернатора Андрей Пантелеев и председатель ЕСПО Анна Громова. Фото: Нина Худякова

СПРАВКА «КП»

Экспозиция «Милосердное служение Императрицы Александры Федоровны» расположена в Музее Семьи Императора Николая II в Тобольске. Музей стал одним из центральных объектов показа федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут», реализуемого в 24 регионах России Фондом ЕСПО под эгидой Министерства культуры РФ и Министерства экономического развития РФ.

Выставка включает свыше 300 предметов, документов, фотографий, артефактов, посвященных благотворительной деятельности и милосердному служению последней русской Императрицы. Фонд ЕСПО подготовил путеводитель по выставке и мультимедийный контент.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что историко-культурный проект «Императорский маршрут» стал частью выставки Минкульта «Музейные маршруты России». А ещё мы публиковали полную программу юбилейных XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений (посмотрите, там много чего интересного).