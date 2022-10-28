В Тюменской области 29 октября стартуют юбилейные XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области 29 октября стартуют XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения. В рамках просветительской программы в музее Семьи Императора Николая II в Тобольске в 14 часов откроется выставка Фонда ЕСПО «Милосердное служение Императрицы Александры Фёдоровны. К 150-летию со дня рождения святой Царственной страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны. К 155-летию Российского Общества Красного Креста». Экспозиция создана Фондом ЕСПО при поддержке Министерства культуры РФ и Тюменского музейно-просветительского объединения

На следующий день, 30 октября, в 11 часов во Дворце Наместника пройдет первая сессия Юбилейных XXV Елисаветинско-Сергиевских чтений «Августейшие сестры Елизавета и Александра- подвиг милосердия». В международной научной конференции представят доклады о благотворительной и подвижнической деятельности Августейших сестер: Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и Императрицы Александры Феодоровны. В мероприятии примут участие музейщики, историки и краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Екатеринбурга, Алапаевска, Тобольска, а также со Святой Земли.

В понедельник, 31 октября в 14.30 состоится освящение памятного креста в селе Иевлево. Именно здесь в 1918 году после многокилометрового переезда остановился арестантский обоз с Августейшими узниками - Императором Николаем II, Императрицей Александрой Фёдоровной, Великой Княжной Марией Николаевной с приближенными по пути из Тобольска в Екатеринбург.