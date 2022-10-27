Историко-культурный проект «Императорский маршрут» стал частью выставки Минкульта «Музейные маршруты России»

Карта «Императорского маршрута» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сотни музейщиков со всей страны встретились в тюменском Музее имени И. Я. Словцова на торжественном открытии всероссийского проекта Минкультуры РФ «Музейные маршруты России» о музеях Уральского федерального округа и об историко-культурном туристическом проекте «Императорский маршрут». Последний рассказывает об истории правления династии Романовых длиною в 300 лет.

Тюменская область присоединилась к «Императорскому маршруту» еще в 2018 году. В числе основных точек маршрута – усадьба Колокольниковых, улица Царская (ныне улица Республики), Царская пристань в Тюмени, Тобольский кремль, Дворец наместника, Губернский музей, мемориальный музей семьи императора Николая Второго в Губернаторском доме. За три года по нему «прошагало» больше 7 тысяч человек.

– Мы видим всплеск интереса к истории Российского государства и путешествиям внутри страны, – заметил губернатор Тюменской области Александр Моор. – Сейчас, благодаря совместным проектам, заявить о себе на весь мир могут даже небольшие, но уникальные муниципальные музеи. Сегодня музейным богатством страны нужно щедро делиться как с жителями мегаполисов, так и самых отдаленных поселков.

Какие достопримечательности входят в «Императорский маршрут» можно узнать на стенде Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По его словам, российский гражданин всегда хочет получить познавательный историко-культурный компонент. А это значит, что сегодня нужно эффективно действовать в рамках реализации крупных проектов.

Председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова напомнила, что «Императорский маршрут» стартовал три года назад с Тобольской земли.

– Музей семьи императора Николая Второго в Тобольске стал школой милосердия, самоотречения. Царская семья была в заточении, но они находили возможность поддерживать не только друг друга: они ежедневно совместно молились за Россию, – заметила она. – В ближайшем будущем мы обязательно откроем паломнические просветительские центры, в которых люди узнают удивительную историю сильной духом России с ее благотворительными традициями. Наши музейные маршруты формируют нравственность, новое общество, новые жизненные принципы. К сожалению, с 90-х годов либеральные идеологи пытались вычеркнуть из нашей культуры понимание о синтезе культур и конфессий религий, которые существовали в России. Мы должны эту самобытность вернуть.

Анна Громова на открытии всероссийского проекта Минкультуры РФ «Музейные маршруты России» Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

За последние четыре года ЕСПО создало восемь новых музеев: в Московской и Калужской областях, Алапаевске, Тобольске и других местах памяти. Совсем скоро фонд планирует увековечить память о великом князе Михаиле Александровиче в Перми и Орле, открыть музеи в подмосковном императорском имении «Ильинское-Усово» и в бывшей великокняжеской усадьбе «Осташево».

Специально из Москвы на торжество приехала и заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Наталья Чечель. По ее словам, «Музейные маршруты России» ездят по всей стране и вовлекают в свою орбиту множество музеев.

– Итоги проекта «Музейные маршруты России» подведут в ноябре. Коллаборация туристической отрасли и музеев важна, так как главный турист – это все-таки культурный турист, – подчеркнула Чечель. – После этих выставок мы видим реально возросший интерес к музеям в том регионе, где проект уже побывал.

Пленарное заседание с участием Анны Громовой, Натальи Чечель и Андрея Пантелеева Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Анна Громова выступила на пленарном заседании Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Помимо «Императорского маршрута», в Музее Словцова можно увидеть выставку «Я чувствую себя матерью этой страны… Христианский подвиг святой Царственной страстотерпицы Императрицы Александры Феодоровны». Экспозиция рассказывает о благотворительной, общественной и просветительской деятельности великой императрицы и приурочена к её 150-летию.

Выставка «Я чувствую себя матерью этой страны…» посвящена 150-летию со дня рождения императрицы Александры Федоровны

КСТАТИ

В рамках реализации нацпроекта «Культура» за четыре года в проекте «Императорский маршрут» поучаствовали более 6,5 тыс. детей. Центральный объект показа на маршруте – тобольский музей семьи императора Николая II – посетили свыше 55 тыс. человек.

Поскольку с каждым годом к «Императорскому маршруту» присоединяется всё больше туристов, организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить их безопасность в пути. Были оформлены и подготовлены брендированная электричка «Императорский маршрут. Тюмень – Тобольск», брендированный вагон из Екатеринбурга в Алапаевск и железнодорожный состав, следующий по узкоколейной железной дороге из Алапаевска на Верхнюю Синячиху – место гибели святой преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны и Алапаевских мучеников.

СПРАВКА «КП»

В проект «Музейные маршруты России» включено многообразие музейных ресурсов Уральского федерального округа. Акцент сделан на федеральном историко-культурном туристическом проекте «Императорский маршрут». Он реализуется фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Министерства культуры и Министерства экономического развития России в 24 регионах страны и посвящен 300-летней истории страны под скипетром Романовых.

Всероссийский проект «Музейные маршруты России» стартовал в 2021 году. Его цель – популяризировать уникальное историческое наследие и вовлечь в оборот большое количество объектов культурного показа. Тюменская область стала десятой из 12 регионов, включенных в эту программу в 2022 году.