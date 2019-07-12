2019-07-12T08:27:18+03:00
Общество

Тоболяки обсудят будущее Александровского сада онлайн

Парк ждет благоустройство
Вадим Бегун
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Два парка Тобольска ждет обновление.Два парка Тобольска ждет обновление.Фото: Ольга Крыльцова
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Онлайн-обсуждение планировки Александровского сада стартует в социальных сетях 15 июля в группе городской администрации города Тобольска.

– Мнения по благоустройству поможет выявить и дизайн-игра, которая пройдет в мультицентре «Моя территория». Александровский сад должен стать живой территорией, притягательной как для жителей, так и для туристов. В результатах опроса мы бы хотели выяснить, что бы там хотели видеть жители города, – передает пресс-служба администрации Тобольска.

Там добавили, что еще одной точкой притяжения для горожан должен стать сквер выпускников.

– Сквер выпускников – это новый городской объект. Он будет располагаться между седьмой школой и гимназией имени Лицмана. Территория призвана стать современным молодежным центром Тобольска, привлекательным для молодых креативных, творческих людей, где они смогут осуществить свои замыслы с использованием современных технологий, – рассказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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