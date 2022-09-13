В Тюмени следователи спустя 38 лет нашли мужчину, который изнасиловал девочку в подвале. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи намерены поставить все точки над «i» в громком деле об изнасиловании девочки в 1984 году. Спустя 38 лет они разыскали мужчину, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности в отношении ребенка. Все это время, заверяют сотрудники местного Следственного управления СК, они вели кропотливую работу по розыску злодея.

Недавно следователи получили информацию о том, что ДНК-профиль злоумышленника совпал с образцами, которые содержатся в базе данных судебно-экспертного центра СК РФ. Они принадлежат мужчине, ранее отбывавшему наказание за совершение особо тяжкого преступления в Республике Калмыкия. В итоге в городе Элиста они задержали 62-летнего рецидивиста.

– В те дни, когда было совершено преступление, обвиняемый проживал в Тюмени. 18 октября 1984 года он увидел девочку на улице, схватил ее и силой затащил в подвал дома, где надругался над ней. После этого скрылся в неизвестном направлении и уехал из города, – рассказали подробности злодеяния корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Следственного управления СК по Тюменской области.

Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя житель Элисты заключен под стражу. Такую меру пресечения ему избрал суд. В ведомстве уточнили, что мужчина признал свою вину и рассказал о мотивах преступления. Следователи допросили потерпевшую, проведено опознание обвиняемого, назначен и проведен комплекс необходимых экспертиз.

В Главном следственном управлении СК России завершились следственные действия по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в похищении в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, ее изнасиловании и убийстве. В ведомстве напомнили, что дело передали им из-за того, что местные стражи порядка долгое время не могли найти пропавшую девочку.

– 30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, на площадке первого этажа одного из жилых домов на улице Судостроителей встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Он обманул ребенка и заманил его к себе в арендованную квартиру, изнасиловал и задушил, – рассказали в пресс-службе ведомства.