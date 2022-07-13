«Люди звонят в 2.40 и спрашивают, как там Пино». Таксу-инвалида, брошенную в ветклинике, после операции в Екатеринбурге привезли обратно в Тюмень

Таксу-инвалида, брошенную в ветклинике, после операции в Екатеринбурге привезли обратно в Тюмень. Фото: скриншот с видео

Таксу-инвалида Пино, брошенную своей хозяйкой в тюменской ветеринарной клинике, после операции в Екатеринбурге привезли обратно в Тюмень. Специалисты пока не дают прогнозы, сможет ли бедняжка ходить на задних лапах (они у нее парализованы), теперь ее ждет длительная реабилитация.

По последним данным, общее состояние собаки, за судьбой которой следят многие люди (не только в областной столице, но и по всей России) стабильное, она активная и требует внимания. К сожалению, аппетит снижен, и на тазовые конечности животное не встает.

Стоит отметить, что люди так заинтересованы состоянием собаки, что названивают сотрудникам ветклиники даже глубокой ночью: «Звонят в 2.40 ночи на личный телефон и спрашивают, как там Пино».

Как известно, на лечение хвостатого было собрано порядка 800 тысяч рублей. В лечебнице заявили, что в уральской столице операцию животному делали за их счет. Теперь всех интересует судьба большой суммы денег. В ветклинике уверяют – еще ни копейки не потрачено. Как ранее сообщалось, выбрано четыре приюта, где содержатся животные, которым помогут кормом и вообще всем, что только понадобится.

– Мы ищем и анализируем рынок, чтобы закупиться необходимым для приютов, – подтвердили эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в ветклинике «Клевер», где началась вся эта история. – Изначально мы не собирали на лечение. Сразу говорили, что деньги будут направлены на корм для Пино и помощь собакам-инвалидам в приют, но сумма оказалась больше, и мы решили помочь ещё 3 приютам.

В социальных сетях не утихают слова поддержки в адрес собачонки. Пишут отовсюду: «Как она лапки за собой таскает, я плачу…»; «Пиночка, потерпи, все будет хорошо!»; «Скорейшего выздоровления тебе, солнышко».

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Специалисты дают крайне осторожный прогноз выздоровления пса. По мнению оперирующего и наблюдающих за ней все эти дни врачей, с большой вероятностью Пино уже не сможет полноценно ходить, так как уже к нам в клинику она поступила с походкой на передних конечностях. Это означает, что она продолжительное время живет с этой проблемой и свыклась со своим положением.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что безумно жестокая история произошла в Тюмени – здесь жестокие люди выбросили на мороз кота. После такого испытания животному пришлось ампутировать лапки. К счастью, все закончилось хорошо. Том сейчас каждый вечер лежит на коленях у новой хозяйки и благодарно мурлычет ей песенки.