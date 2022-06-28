Бабин, Пацевич, Корепанов: за год скончались три депутата Тюменской областной думы

Фото: коллаж с фотографий с сайта duma.72.ru

Новость о смерти председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова прозвучала как гром среди ясного неба. Близкие и коллеги скорбят о кончине спикера регионального парламента, но это далеко не первый случай за последний год, когда депутаты уходят в мир иной. Мы решили вспомнить всех поименно, кто покинул этот бренный мир, и напомнить, что жизнь – сложная штука. Никто не знает, когда нам придется его покинуть…

Николай Бабин (18.09.1944 – 03.07.2021)

Первым ушел из жизни депутат Тюменской областной думы Николай Бабин (этой весной мы побывали на его могиле). Всегда улыбчивый, с озорными молодыми глазами, он всегда располагал к себе и избирателей, и коллег «по цеху». Николай Андреевич до конца дней сохранял юношескую непосредственность, а глаза лучились добром и пониманием. Может, поэтому новость о кончине депутата многие восприняли как личную трагедию.

Николай Бабин. Фото: duma.72.ru

Его называли не иначе как «самородок». Его заряжающая улыбка сражала наповал всех, кто с ним общался, – избирателей, депутатов и журналистов. С нами, журналистами, он общался на равных, никогда не ставил себя выше нас. Наоборот, он постоянно жал нам руки, говоря: «Привет-привет! Рад тебя видеть!». Скончался Николай Андреевич из-за последствий перенесенного коронавируса.

Михаил Пацевич (5 мая 1988 – 26 марта 2022)

Молодой парень Миша Пацевич проработал в Тюменской областной думе всего ничего – полгода. 22 сентября 2021 года он вошел в число депутатов VII созыва, но роковая случайность оборвала его жизнь. 26 марта 2022 года Михаил выпал из окна девятого этажа в Новом Уренгое. Медики не успели его спасти, он умер ещё до приезда скорой. Что это было? Убийство или суицид – пока никто не знает, следователи проводят проверку. Бездыханное тело 33-летнего Миши нашли возле дома № 31 на улице Арктической.

Михаил Пацевич. duma.72.ru

Михаил Пацевич руководил детским садом «Звездочка» в Новом Уренгое, и его дело до сих пор живет, несмотря на гибель руководителя.

Сергей Корепанов (6 июня 1948 – 28 июня 2022)

Сергей Евгеньевич Корепанов в представлении не нуждается. Он был старожилом тюменской политики, руководил составом Тюменской областной думы со 2-го по 7-й созыв. За время руководства региональным парламентом Сергей Корепанов заслужил доверие избирателей и пользовался большим уважением у депутатов. Немудрено, что почти каждый из его коллег выразил на своих страничках в соцсетях соболезнования родным и близким.

Сергей Корепанов. duma.72.ru

Где похоронят Сергея Корепанова, пока не известно, ведь весть о кончине любимца миллионов стала шоком для всех. Пока же его обязанности возложены на заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ещё раз выражает соболезнования в связи с кончиной Сергея Евгеньевича Корепанова. Держитесь!