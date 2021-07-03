Скончался депутат Тюменской облдумы Николай Бабин

Фото: Тюменская областная Дума

Ушел из жизни Николай Андреевич Бабин, депутат Тюменской областной Думы 5 и 6 созывов, действительный член Академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса России, кандидат биологических наук, почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в оперштабе Тюменской области.

Свои соболезнования в связи с потерей Николая Андреевича выразили губернатор Александр Моор и правительство Тюменской области.

— Это был замечательный человек, которого любили и уважали и коллеги, и жители региона. Своей энергией, постоянным радушием, умением добросовестно и много работать он с легкостью располагал к себе людей. И именно таким он останется в нашей памяти, - тепло отозвался о депутате Александр Моор.

Николай Бабин родился в Аромашево, учился в Тюмени, а позднее успешно трудился на Ямале, а после представлял интересы ямальцев в Тюменской областной Думе. Большая часть трудового пути Николая Андреевича была связана с сельским хозяйством.