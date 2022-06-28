«Без него нельзя представить историю Тюменской области»: коллеги вспоминают умершего председателя облдумы Сергея Корепанова

Фото: страничка Евгения Заболотного в соцсети

Внезапная смерть председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова стала ударом для всех, кто его знал, – нефтяников, коллег-депутатов, журналистов и простых жителей, которые обращались к главе регионального парламента с личными просьбами. Буквально на днях Сергей Евгеньевич провел личный прием девяти человек, впереди планировались встречи с избирателями 17 августа и 14 сентября, но... их не будет.

Фото: duma72.ru

К соболезнованиям в адрес родных и близких Сергея Корепанова присоединились все, кто его знал.

«От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Евгеньевича Корепанова. Это невосполнимая утрата. Его имя навсегда останется в истории большой Тюменской земли и в наших сердцах. Почти четверть века он занимал пост председателя Тюменской областной думы. На принципах взаимоуважения он выстроил сотрудничество парламента с правительством области, региональными отделениями политических партий и всеми институтами гражданского общества, укрепил отношения органов государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала», – написал на своей страничке губернатор Александр Моор.

«Ушёл из жизни большой друг Ямальского района. Благодаря его поддержке в нашем районе реализованы многие проекты в сфере образования и спорта. Сергей Евгеньевич был ярким и неординарным человеком, примером активной жизненной позиции и высокого профессионализма. Он никогда не боялся сложностей и всегда верил в успех», – написал на своей страничке в соцсети глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

«Всегда тяжело принимать утрату... Особенно человека, который был для тебя авторитетом. Сергей Евгеньевич – это представитель того поколения, которое создавало современную Тюменскую область. В подчас жёстком мире политики он отличался порядочностью, простотой в общении и принципиальностью. Как и все, кто в 60 – 80-е создавал экономический потенциал региона, он не мыслил себя вне работы. Во время работы он от нас и ушёл... светлая память!» – пишет председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Оксана Величко.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни Сергей Евгеньевич Корепанов. Человек-легенда, человек-история. Искренне жаль!!! Мне посчастливилось познакомиться с ним еще в конце 90-х, а потом работать в 6-м созыве Тюменской областной думы. Скорблю вместе со всеми, кто его знал и уважал. Соболезную родным и близким. Светлая память!» – написал экс-депутат Александр Ширыкалов.

Фото: Единая Россия

Свои соболезнования выразили также в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. По его словам, Сергей Корепанов – человек, без которого нельзя представить историю Тюменской области.

«Настоящий патриот нашего края, крепко связанный с Ямалом, Югрой и Тюменью, он сделал всё возможное для укрепления дружбы и развития партнерства северных округов и юга области. От нас ушёл мудрый, справедливый и принципиальный руководитель, добрый, честный и отзывчивый человек. Искренне соболезную родным и близким», – пишет Евгений Заболотный.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скончался на 75-м году жизни. Предварительная причина смерти – инфаркт. О дате и времени прощания с Сергеем Евгеньевичем сообщат дополнительно. Пока исполнять обязанности председателя Тюменской областной думы будет заместитель Корепанова Андрей Артюхов.