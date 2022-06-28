В Тюмени на 75-м году жизни скончался председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов

Сергей Корепанов скончался в Тюмени. Фото: www.duma72.ru

В Тюмени на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель Тюменской областной думы II – VI созывов Сергей Корепанов. Соответствующее сообщение подтвердили в региональном правительстве. По неподтвержденной пока информации, Сергею Евгеньевичу стало плохо из-за проблем с сердцем.

Фото: www.duma72.ru

Сергей Евгеньевич Корепанов родился 6 января 1948 года в Нарьян-Маре. Работать начал в 1969 году в Салехардском объединенном авиаотряде после того, как окончил Рижское авиационное училище гражданской авиации. Спустя 7 лет окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности «радиоинженер», затем – Свердловскую высшую партийную школу, а в 2000 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «юрист».

Фото: www.duma72.ru

Когда в Тюменской области развивалась газовая промышленность, Сергей Евгеньевич работал руководителем подразделений газовой отрасли в «Надымстройгазе» и «Ямалстройгаздобыче», а с 1993 по 1996 годы являлся директором представительства РАО «Газпром» в ЯНАО. При участии Сергея Корепанова в тюменской «матрешке» разработали и приняли межрегиональную целевую программу «Сотрудничество».

В копилке у Сергея Евгеньевича масса наград, включая орден Дружбы, орден Почета, орден Александра Невского, Почетную грамоту Президента РФ, медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», знак «За заслуги в развитии парламентаризма» и высшую награду Совета Федерации – знак «За развитие парламентаризма».

– Депутаты регионального парламента, сотрудники облдумы выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича. Память об этом блестящем политике и замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, – отмечают коллеги Сергея Корепанова.

У Сергея Корепанова остались жена и двое детей.

Фото: www.duma72.ru

«Комсомольская правда» – Тюмень» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Сергея Евгеньевича.