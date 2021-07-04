«Настоящий самородок, озорной и веселый»: скончался депутат Тюменской облдумы Николай Бабин

Скончался Николай Бабин. Фото: Тюменская областная Дума

Печальная новость о скоропостижной смерти депутата Тюменской областной думы Николая Бабина повергла в шок не только его коллег по цеху, но и обычных тюменцев. Николай Андреевич со всеми был приветлив: с избирателями, журналистами, чиновниками. Он до конца своих дней сохранял юношескую непосредственность, а глаза лучились добром и пониманием. Может, поэтому новость о кончине депутата многие восприняли как личную трагедию.

Улыбка Николая Бабина обезоруживала. Фото: Тюменская областная Дума

Биография Николая Бабина

Николай Бабин родился 18 сентября 1944 года в селе Аромашево Тюменской области. В 29 лет он окончил Тюменский сельскохозяйственный институт (ныне ГАУ Северного Зауралья) по специальности «зоотехния», получив квалификацию «ученый зоотехник», а спустя два года – университет марксизма-ленинизма Тюменского горкома КПСС, где получил квалификацию «партийное строительство».

Трудовую деятельность будущий депутат начал в пятнадцать лет. В 1959 году подросток Коля Бабин устроился сельскохозяйственным рабочим, бригадиром Аромашевского совхоза, где отработал шесть лет подряд. Позже была учеба в Тобольском зооветтехникуме, а по ее окончании он устроился преподавателем производственного обучения в стенах родного ссуза.

С избирателями он всегда общался на позитиве. Фото: Тюменская областная Дума

Карьера пошла в гору в 1972 году, когда он занял должность заместителя заведующего отделом (а позже и заведующего) Тюменского обкома ВЛКСМ. Затем перешел на должность в Тюменской областной сельскохозяйственной выставке, а потом, вплоть до начала нулевых, являлся директором совхозов на Ямале, в Тарко-Сале и Белоярске.

Старания и воля привели Николая Андреевича в Государственную думу ЯНАО, где в 1998 году он занял кресло председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Через два года его повысили до председателя Счетной палаты ЯНАО, а потом и до заместителя губернатора ЯНАО по развитию агропромышленного комплекса региона.

С 2014 по 2021 годы Бабин являлся действующим депутатом Тюменской областной думы: сначала V, а затем и VI созыва.

Озорной и веселый

– Это был замечательный человек, которого любили и уважали и коллеги, и простые жители региона. Он был настоящим комсомольцем – активным, жизнерадостным, деятельным. Своей энергией, постоянным радушием, умением добросовестно и много работать он с легкостью располагал к себе людей. И именно таким он останется в нашей памяти, – выразил соболезнования родным и близким Николая Бабина губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор выразил соболезнования со смертью Николая Бабина Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Соболезнования от имени депутатов Тюменской областной думы выразил и председатель регионального парламента Сергей Корепанов. По его словам, Бабин всегда излучал оптимизм, творил добро и был в центре общественной жизни.

– Настоящий самородок, труженик, на любом посту он проявлял себя рачительным хозяйственником и эффективным управленцем. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Николай Андреевич Бабин внёс значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Тяжело терять друга, человека, который любил жизнь. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

– Ушел Бабин. Николай Андреевич Бабин. Ямальская легенда, озорной, открытый, весёлый и позитивный человек. Скорблю! Не хочется верить! Кажется, ещё вчера видел его заряжающую улыбку! – отозвался на своей страничке в социальной сети депутат Александр Ширыкалов.

По предварительным данным, Бабин умер от коронавируса. Фото: Тюменская областная Дума

Причины смерти Николая Бабина не уточняются, но, по данным местных СМИ, депутат скончался из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» приносит искренние соболезнования родным и близким Николая Андреевича Бабина. Когда и где состоится прощание, пока не уточняется.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Бабина называли озорным человеком. Фото: Тюменская областная Дума

Ученые степени и звания:

- Кандидат биологических наук.

- Действительный член Академии кадровой и социальной политики агропромышленного комплекса России (с 2004 года).

Государственные награды:

Орден «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть», медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса», медаль «Почетный работник сельского хозяйства Тюменской области»; золотая медаль Министерства сельского хозяйства РФ, золотая медаль ВДНХ РФ, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа, лауреат премии ВДНХ.