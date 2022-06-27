В Тюмени убитую горем мать, заманившую чужого ребенка в свою квартиру, отправили в СИЗО на два месяца

Возле этого дома было совершено похищение Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

38-летнюю Замиру Бакиеву, которая похитила с площадки чужого ребенка и всю ночь держала взаперти в своей квартире, отправили в СИЗО на два месяца. Ждать суда женщина будет до 24 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Правда, пока постановление суда не вступило в законную силу.

По данным следствия, вечером 24 июня Замира Бакиева обманом затащила ребенка к себе домой. Женщина сказала девочке, что проводит её до дома на улице Харьковской, но на самом деле увела её к себе, где незаконно удерживала до момента задержания.

По данным наших источников, недавно у женщины умер свой ребенок, поэтому Замира решила заглушить боль от утраты, похитив чужого ребенка. На фоне потери ребенка у женщины могли произойти изменения в психическом состоянии, но это пока не подтверждено.

Ранее мы сообщали, что похожая история произошла несколько лет назад в городе Заводоуковске Тюменской области. Девушка по имени Виктория Айметдинова захотела отомстить своему парню и украла грудничка, с которым осталась одна дома. Вскоре стало известно, что малыш погиб. Своим преступлением девушка решила прославиться, она даже говорила: «Через два дня буду звездой». Между тем от уголовной ответственности няню освободили, но отправили на принудительное лечение в психушку.