В Тюмени убитая горем мать похитила с площадки чужого ребенка и всю ночь держала взаперти в своей квартире

Фото: паблик ЧС Тюмень Отзовик

История сравни мексиканскому сериалу произошла накануне вечером, 24 июня, в Тюмени. 38-летняя женщина по имени Замира увела с детской площадки четырехлетнюю девочку. По данным источников «Комсомольской правды – Тюмень», не так давно у женщины умер свой ребенок, и Замира решила заглушить боль от утраты, похитив чужого ребенка. На фоне потери ребенка у женщины могли произойти изменения в психическом состоянии, но это пока не подтверждено.

Информация о пропаже ребенка с детской площадки на ул. Харьковской в полицию поступила от матери девочки. Ребенка искали всю ночь, пока похитительница гуляла с малышкой по Тюмени, а потом привела её домой. Благо, история закончилась хорошо: с ребенком все хорошо, сейчас она находится в полиции вместе с женщиной, которая её увела.

Дом, возле которого произошло преступление Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, против женщины возбудили уголовное дело по статье «Похищение малолетнего». По версии следователей, Замира предложила девочке отвести её домой к маме, а сама заманила её домой, где незаконно удерживала до момента задержания. Во время розыска ребенка личность похитительницы установили. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, похожая история произошла несколько лет назад в Заводоуковске. Виктория Айметдинова захотела отомстить своему парню и украла грудничка: малыш погиб. Своим преступлением девушка решила прославиться, она даже говорила: «Через два дня буду звездой». Между тем, от уголовной ответственности няню освободили, но отправили на принудительное лечение в психушку.