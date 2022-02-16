Задержанному в Италии экс-гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода предъявили обвинение по трем уголовным статьям

Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ предъявили обвинение по трем уголовным статьям. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, которого недавно задержали в Италии. Срок меры составляет два месяца.

– Началом срока содержания под стражей обвиняемого суд определил момент фактического задержания Лисовиченко на территории России либо с момента пересечения государственной границы страны и передачи его конвойной службе, – пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В ведомстве отметили, что беглому олигарху заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и в покушении на мошенничество в особо крупном размере (это ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Кстати, адвокат Лисовиченко обжаловал постановление о заключении подзащитного под стражу. В ближайшие дни материалы дела поступят в апелляционную инстанцию – в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Лисовиченко полиция задержала в Италии еще в январе 2022 года. В международном розыске экс-гендиректор находился три года по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, что бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко арестовали по делу о мошенничестве вместе с президентом группы «Новый поток» Юрием Навражным. Позже Лисовиченко был объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Обвиняемый, назначенный главой завода в 2004 году, в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным для предприятия объектом: по нему осуществлялся налив нефтепродуктов.

Стоимость договора составила порядка 20 миллионов рублей, хотя рыночная цена на тот момент составляла около 38 миллионов. После продажи железнодорожный путь был взят заводом в аренду, тем самым предприятию был причинен существенный вред.

СПРАВКА «КП»

Антипинский НПЗ – крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод. Он расположен в промышленной зоне Тюмени, подключен к магистральному нефтепроводу и нефтепродуктопроводу. В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.

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