2019-10-04T13:05:13+03:00
Общество

Антипинский НПЗ требует крупную сумму от фирмы бывшего гендиректора

Экс-менеджер завода находится в розыске
Вадим Бегун
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Антипинский НПЗ требует крупную сумму от фирмы бывшего гендиректора. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.Антипинский НПЗ требует крупную сумму от фирмы бывшего гендиректора. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
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Антипинский нефтеперерабатывающий завод пытается отсудить более двадцати миллионов рублей от компании «Нео-Ком». Ее учредителем является бывший генеральный директор предприятия Геннадий Лисовиченко, который в настоящее время находится в розыске.

Из данных картотеки дел, опубликованных на сайте Арбитражного суда Тюменской области, известно, что АНПЗ подал гражданский иск к ООО «Нео-Ком». Сумма требований – 20 миллионов 368 тысяч рублей. Сама суть иска, который был подан накануне, 3 октября, и пока не принят к производству, не раскрывается.

По данным сайта СБИС, генеральным директором «Нео-Кома» является сын беглого экс-менеджер Антипинского нефтеперерабатывающего завода Алексей Лисовиченко, а учредителем – сам Геннадий Лисовиченко.

Напомним, что бывший менеджер завода в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным объектом для предприятия. После продажи путь был взят заводом в аренду, тем самым АНПЗ причинен существенный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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