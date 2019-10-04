Антипинский НПЗ требует крупную сумму от фирмы бывшего гендиректора

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-04T13:05:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Антипинский нефтеперерабатывающий завод пытается отсудить более двадцати миллионов рублей от компании «Нео-Ком». Ее учредителем является бывший генеральный директор предприятия Геннадий Лисовиченко, который в настоящее время находится в розыске.

Из данных картотеки дел, опубликованных на сайте Арбитражного суда Тюменской области, известно, что АНПЗ подал гражданский иск к ООО «Нео-Ком». Сумма требований – 20 миллионов 368 тысяч рублей. Сама суть иска, который был подан накануне, 3 октября, и пока не принят к производству, не раскрывается.

По данным сайта СБИС, генеральным директором «Нео-Кома» является сын беглого экс-менеджер Антипинского нефтеперерабатывающего завода Алексей Лисовиченко, а учредителем – сам Геннадий Лисовиченко.

Напомним, что бывший менеджер завода в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным объектом для предприятия. После продажи путь был взят заводом в аренду, тем самым АНПЗ причинен существенный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU