2019-08-29T09:03:30+03:00
Происшествия

Бывшего руководителя Антипинского НПЗ объявили в международный розыск

Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Вадим Бегун
Поделиться:
Экс-главе Антипинского НПЗ официально объявлено обвинение. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.Экс-главе Антипинского НПЗ официально объявлено обвинение. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Тюменские следователи официально предъявили обвинение бывшему генеральному директору АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» в злоупотреблении полномочиями. Мужчина находится в международном розыске.

Следователи сообщили, что обвиняемый, назначенный главой завода в 2004 году, в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным для предприятия объектом: по нему осуществлялся налив нефтепродуктов.

– Стоимость договора составила порядка 20 миллионов рублей, хотя рыночная цена на тот момент составляла около 38 миллионов. После продажи железнодорожный путь был взят заводом в аренду, тем самым предприятию был причинен существенный вред, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Бывший глава завода объявлен в международный розыск, так как на территории России его нет. Сейчас следователи устанавливают его местонахождение. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 600 килограммов опасных медицинских отходов нашли в контейнерах Тюмени
Грузовая «ГАЗель» сгорела на Алебашевской в Тюмени
Открытие улицы Одесской в Тюмени снова переносится: теперь до конца сентября
Собаки будут искать бомбы в тюменских школах в преддверии Дня знаний
Тюменец обиделся на пьяного друга и угнал его мотоцикл
Дороги у тюменских школ проверят на безопасность к Дню знаний
Второй день подряд на улице Хохрякова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 29 августа в Тюмени: солнца не будет
Два проекта Тюменской области прошли в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT 2019»
В Тюменской области детей и взрослых учат видеомонтажу с голливудскими спецэффектами
Транспортную карту для школьников и студентов можно получить через портал услуг Тюменской области
Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта
Доигралась на бирже: тюменская пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам
Александр Моор осмотрел ход строительства молочно-товарного комплекса в Сладковском районе
Тюменский депздрав ответил на обвинения в халатном отношении к пациенту
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в выпуске мальков чира в реку Таз на Ямале
Тюменка заплатила мошеннице-адвокату 24 миллиона рублей за освобождение мужа
В одном из тюменских ЖК продают самую маленькую квартиру на Урале