Бывшего руководителя Антипинского НПЗ объявили в международный розыск

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-29T09:03:30+03:00

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Тюменские следователи официально предъявили обвинение бывшему генеральному директору АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» в злоупотреблении полномочиями. Мужчина находится в международном розыске.

Следователи сообщили, что обвиняемый, назначенный главой завода в 2004 году, в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным для предприятия объектом: по нему осуществлялся налив нефтепродуктов.

– Стоимость договора составила порядка 20 миллионов рублей, хотя рыночная цена на тот момент составляла около 38 миллионов. После продажи железнодорожный путь был взят заводом в аренду, тем самым предприятию был причинен существенный вред, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Бывший глава завода объявлен в международный розыск, так как на территории России его нет. Сейчас следователи устанавливают его местонахождение. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU