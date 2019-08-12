Тюменский арбитражный суд отменил банкротство Антипинского НПЗ

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-12T09:57:57+03:00

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В Тюмени отменяется банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Арбитражный суд региона вынес свое решение по иску компании «Трансойл».

«Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Трансойл» удовлетворить. Определение Арбитражного суда Тюменской области от 21 мая 2019 года отменить. Оставить заявление акционерного общества «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» о признании его несостоятельным (банкротом) без рассмотрения», – такое сообщение опубликовано на сайте суда.

Из информации также следует, что постановление уже вступило в законную силу, однако оно может быть обжаловано в арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

Напомним, компания «Трансойл» участвует в разбирательстве по делу о несостоятельности завода в качестве третьего лица. Ранее эта организация, являющаяся крупнейшим частным железнодорожным оператором подвижного состава в сегменте железнодорожных перевозок нефти, подала апелляцию на решение регионального арбитража о принятии заявления АНПЗ о признании себя банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU