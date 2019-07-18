Суд по банкротству Антипинского НПЗ отложили на три недели
Суд по банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода отложен до 8 августа. Это стало известно из картотеки Арбитражного суда Тюменской области.
«Информация об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного разбирательства - 08.08.2019 11.00 (09.00 по московскому времени)», - говорится в картотеке.
Также стало известно, что ходатайство о переносе подала компания «Трансойл», которая базируется в городе Санкт-Петербург. Она, как известно, участвует в разбирательстве в качестве третьего лица. Ранее эта организация, являющаяся крупнейшим частным железнодорожным оператором подвижного состава в сегменте железнодорожных перевозок нефти, подала апелляцию на решение регионального арбитража о принятии заявления АНПЗ о признании себя банкротом. Эта жалоба будет рассмотрена первого августа.
Напомним, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод подал иск о своей несостоятельности еще в 20 мае этого года. Долги предприятия составляют более 340 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU