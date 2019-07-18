2019-07-18T10:43:17+03:00
Общество

Суд по банкротству Антипинского НПЗ отложили на три недели

Одна из компаний подала ходатайство о переносе
Вадим Бегун
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Суд по банкротству Антипинского НПЗ отложили на 21 день. Фото - annpz.ru.Суд по банкротству Антипинского НПЗ отложили на 21 день. Фото - annpz.ru.
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Суд по банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода отложен до 8 августа. Это стало известно из картотеки Арбитражного суда Тюменской области.

«Информация об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного разбирательства - 08.08.2019 11.00 (09.00 по московскому времени)», - говорится в картотеке.

Также стало известно, что ходатайство о переносе подала компания «Трансойл», которая базируется в городе Санкт-Петербург. Она, как известно, участвует в разбирательстве в качестве третьего лица. Ранее эта организация, являющаяся крупнейшим частным железнодорожным оператором подвижного состава в сегменте железнодорожных перевозок нефти, подала апелляцию на решение регионального арбитража о принятии заявления АНПЗ о признании себя банкротом. Эта жалоба будет рассмотрена первого августа.

Напомним, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод подал иск о своей несостоятельности еще в 20 мае этого года. Долги предприятия составляют более 340 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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