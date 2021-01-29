Антипинский НПЗ распродает имущество на 110 миллиардов рублей. Фото - annpz.ru.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод планирует выручить с продажи своего имущества более 110 миллиардов рублей. Торги пройдут на одной из электронных площадок.

По информации Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности, в списке лотов – более шести тысяч позиций. Так, с молотка уйдут оборудование завода, транспорт, земельные участки, а также доля в размере 100% уставного капитала нефтяной компании «Новый поток».

Предприятие реализует имущество единым лотом. Объясняется это тем, что лоты, выставленные на торги, взаимосвязаны и представляют собой действующий производственный комплекс. Аукцион проведут на одной из электронных площадок.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод пытается отсудить более двадцати миллионов рублей от компании «Нео-Ком». Ее учредителем является бывший генеральный директор предприятия Геннадий Лисовиченко, который в настоящее время находится в розыске.

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