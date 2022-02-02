Бывшего гендиректора тюменского Антипинского НПЗ задержали в Италии

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Бывшего генерального директора обанкротившегося Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко полиция задержала в Италии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания и агентства, Геннадий Лисовиченко был задержан еще в январе 2022 года. В международном розыске экс-гендиректор находился три года по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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– Российские правоохранительные органы уведомлены о факте задержания, в настоящее время готовится запрос для его экстрадиции, – сообщил собеседник.

Расследованием дела занимаются следственные органы управления СКР по Тюменской области. «Комсомольская правда» – Тюмень» направила официальный запрос для уточнения информации.

Напомним, бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко арестовали по делу о мошенничестве вместе с президентом группы «Новый поток» Юрием Навражным. Позже Лисовиченко был объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями, о чем сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Следователи сообщили, что обвиняемый, назначенный главой завода в 2004 году, в конце октября 2017 года заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным для предприятия объектом: по нему осуществлялся налив нефтепродуктов.

– Стоимость договора составила порядка 20 миллионов рублей, хотя рыночная цена на тот момент составляла около 38 миллионов. После продажи железнодорожный путь был взят заводом в аренду, тем самым предприятию был причинен существенный вред, – сообщали ранее в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Отметим, Антипинский НПЗ – крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод. Он расположен в промышленной зоне Тюмени, подключен к магистральному нефтепроводу и нефтепродуктопроводу. В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.

Экс-менеджер АНПЗ Геннадий Лисовиченко руководил одним из крупнейших предприятий региона. Он же вместе с ближайшими родственниками – сыном и теперь уже бывшей супругой – пытался реализовывать крупные инвестиционные проекты. После объявления о банкротстве Антипинского завода на экс-генерального директора завели несколько уголовных дел и объявили в международный розыск.

Вместо Геннадия Лисовиченко, который до сих пор скрывался от следствия по уголовным делам, связанным с банкротством АНПЗ, стопроцентным держателем акций стал Владимир Калачев, бывший гендиректор «Нео-Ком» и Тюменского битумного завода. Место генерального директора предприятия по-прежнему занимает сын Геннадия Алексей Лисовиченко.

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