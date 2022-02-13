Мужская сборная России по лыжным гонкам, в составе которой тюменец, взяла золото на Олимпийских играх 2022 в Пекине

Фото: olympic.ru

Мужская сборная России по лыжным гонкам, в составе которой тюменец Денис Спицов, взяла золото на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золотые медали, лидируя всю гонку. Второе место заняла сборная Норвегии, третье – сборная Франции.

В последний раз отечественные спортсмены побеждали в лыжной эстафете среди мужчин 42 года назад, в 1980 году.

– Наши лыжники – победители эстафеты на Играх-2022! – не могут сдержать радость в Олимпийском комитете России.

По информации комитета, Алексей Червоткин довольно быстро оторвался от конкурентов и по итогам своего этапа «привез» норвежцам полминуты. Александр Большунов свои 10 км классикой тоже прошел образцово, и Денис Спицов отправился на свой этап, имея минутное преимущество. По итогам третьего отрезка гонки эта фора уменьшилась до 45 секунд, но и они выглядели более чем солидно.

Финишировал в эстафете Сергей Устюгов (ХМАО), для которого это был едва ли не последний шанс взойти на олимпийский пьедестал. Устюгов воспользовался им мастерски. По итогам первого круга он увеличил преимущество над норвежцем Йоханнесом Клебо до 53 секунд, после чего исход борьбы за золото сомнений уже не вызывал.

Тюменский лыжник Денис Спицов бежал за нашу сборную на третьем этапе. Для него это первое олимпийское золото и уже вторая медаль на этих зимних Играх. Лыжники заработали уже седьмую медаль сборной Олимпийского комитета России от лыжной команды.

– Мы сегодня снова первые в Пекине. За нашу сборную на третьем этапе бежал тюменец Денис Спицов. Поздравляю с победой Алексея Червоткина, Александра Большунова и Сергея Устюгова. Спасибо президенту Федерации лыжных гонок России Елене Валерьевне Вяльбе и тренерам за классную и мощную команду, – присоеденился к поздравлениям губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что 27-летняя уроженка Краснотурьинска Свердловской области Татьяна Сорина, которая представляет Тюменскую область, стала олимпийской чемпионкой. Она выиграла эстафету 4 на 5 километров вместе с тремя девушками из сборной России – Вероникой Степановой, Юлией Ступак и Натальей Непряевой.

Напомним, что Тюменскую область на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине представляют четыре спортсмена. Ранее 25-летний уроженец Вологды Денис Спицов взял серебро в лыжных гонках.

Ай да лыжники, ай да молодцы!

Первую победу России на Олимпиаде-2022 принесла лыжница Наталья Непряева, 5 февраля она добилась серебра в скиатлоне. Александр Большунов завоевал первое золото 6 февраля, также в скиатлоне. Денис Спицов в этом соревновании завоевал второе место. Александр Терентьев пересёк финишную черту третьим в спринте. 11 февраля Большунов завоевал свою вторую медаль – серебро в индивидуальной гонке на 15 км. Накануне, 12 февраля, четвёрка спортсменок в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой также завоевала золото в эстафете 4×5 км.

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