Тюменскую область на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине представят четыре спортсмена. Кто они?

Фото: Центр спортивной подготовки

До XXIV Олимпийских зимних игр – 2022 в Пекине остались считанные дни. Пока организаторы разбираются с ковидом, который подхватили некоторые спортсмены, мы расскажем вам о четырех представителях Тюменской области, которые защитят честь региона на лыжных гонках (их трое) и в состязаниях по биатлону (один спортсмен). Итак, кто представит Тюменскую область на Олимпиаде-2022 в Пекине?

Биатлон

В команде биатлонистов только один спортсмен, представляющий Тюменскую область, и это 30-летний Александр Логинов. Вообще-то Саша родом из Саратова, но тренируется он в нашем центре спортивной подготовки, поэтому и в общем списке российских олимпийцев числится как представитель Тюменской области.

Александр Логинов. Фото: Центр спортивной подготовки

Логинов – заслуженный мастер спорта России, член основного состава сборной России по биатлону, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и этапов Кубка мира по биатлону. По данным ЦСП, личный наставник Саши – Александр Владимирович Касперович, а тренируется он под руководством Кугаевского Максима Владимировича и Зольникова Сергея Александровича. В сборной России тренируется в группе Сергея Геннадьевича Башкирова.

Уже сегодня, 26 января, Логинов вылетел в Пекин, чтобы потренироваться перед Олимпиадой, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2021 года.

Расписание соревнований по биатлону (время тюменское):

05.02 – 14.00 – смешанная эстафета. 07.02 – 14.00 – индивидуальная гонка 15 км (женщины). 08.02 – 13.30 – индивидуальная гонка 20 км (мужчины). 11.02 – 14.00 – спринт 7,5 км (женщины). 12.02 – 14.00 – спринт 10 км (мужчины). 13.02 – 14.00 – гонка преследования 10 км (женщины). 13.02 – 15.45 – гонка преследования 12,5 км (мужчины). 15.02 – 14.00 – эстафета 4х7,5 км (мужчины). 16.02 – 12.45 – эстафета 4х6 км (женщины)э 18.02 – 14.00 – масс-старт 15 км (мужчины). 19.02 – 14.00 – масс-старт 12,5 км (женщины).

Лыжные гонки

Что касается лыжных гонок, то защищать честь региона отправились 25-летний уроженец Вологды Денис Спицов, 25-летний уроженец Мурома Иван Якимушкин и 27-летняя уроженка Краснотурьинска Свердловской области Татьяна Сорина.

Денис – заслуженный мастер спорта России, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призёр общего зачёта многодневной гонки «Тур де Ски – 2021», победитель и призёр этапов Кубка мира.

Денис Спицов. Фото: Центр спортивной подготовки

Таня – мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, член основного состава сборной России по лыжным гонкам, спортсмен Центра спортивной подготовки, неоднократный призер этапов Кубка мира, серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам – 2021. Её личным наставником является Валентин Дмитриевич Литвинцев, он же был её первым тренером по лыжным гонкам. Сейчас Татьяна Сорина тренируется в сборной под руководством своего однофамильца – Сорина Егора Владимировича.

Татьяна Сорина. Фото: Центр спортивной подготовки

Ваня – мастер спорта России по лыжным гонкам. Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. Трехкратный чемпион зимней Универсиады-2019. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров.

Иван Якимушкин. Фото: Центр спортивной подготовки

Расписание соревнований по лыжным гонкам (время тюменское)

05.02 – 12.45 – скиатлон 7,5 км + 7,5 км (женщины). 06.02 – 12.00 – скиатлон 15 км + 15 км (мужчины). 08.02 – 13.00 – спринт (мужчины и женщины). 08.02 – 15.30 – спринт, финалы (мужчины и женщины). 10.02 – 12.00 – классическая гонка 10 км (женщины). 11.02 – 12.00 – классическая гонка 15 км (мужчины). 12.02 – 12.30 – эстафета 4х5 км (женщины). 13.02 – 12.00 – эстафета 4х10 км (мужчины). 16.02 – 14.00 – командный спринт кл., ½ финала (женщины). 16.02 – 14.40 – командный спринт кл., ½ финала (мужчины). 16.02 – 16.00 – командный спринт кл., финал (женщины). 16.02 – 16.30 – командный спринт кл., финал (мужчины). 19.02 – 11.00 – масс-старт 50 км (мужчины). 20.02 – 11.30 – масс-старт 12,5 км (женщины).

Болеем за наших олимпийцев!

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что областной департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию предлагает тюменцам заявить о своем собственном лыжном рекорде. Принять участие в конкурсе видеороликов под хештегом #ЛыжняРоссии72 может каждый желающий.