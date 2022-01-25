В Тюмени установят лыжный рекорд для поддержки своих олимпийцев. Фото - "Жемчужина Сибири|Тюмень" в ВК.

В Тюмени установят лыжный рекорд для поддержки своих олимпийцев. От региона на зимнюю Олимпиаду–2022 в Пекин заявлено 4 спортсмена. Это биатлонист Александр Логинов и лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Областной департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию предлагает тюменцам заявить о своем собственном лыжном рекорде. Принять участие в конкурсе видеороликов под хештегом #ЛыжняРоссии72 может каждый желающий.

– В конкурсе предусмотрены личные и командные номинации. Автор лучшего минутного видеоролика о личном лыжном рекорде получит в подарок комплект классических лыж SALOMON с креплением. Школьникам и дошкольникам, студентам, трудовым коллективам подарят эксклюзивные шапочки с символикой «Лыжни России – 2022», – отметили в информационном центре правительства Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что главное – это выполнить все условия конкурса. С ними можно ознакомиться в группе департамента. Итоги подведут 14 февраля.