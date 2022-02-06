Тюменский лыжник завоевал серебряную медаль на зимней Олимпиаде

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Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебро на зимней Олимпиаде - 2022.

Как сообщает информационный портал правительства Тюменской области, спортсмен стал вторым в скиатлоне на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Первое место - у Александра Большунова.

Отметим, что во время гонки у обоих спортсменов были падения, но они мобилизовались и продолжили гонку.

- Победа! Лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, который представляет наш регион, завоевали золото и серебро Олимпийских игр! Такой гонки мы не видели давно. Драматично, сильно и такая развязка! Молодцы, ребята! Поздравляю! Спасибо президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, тренерам за подготовку команды к Олимпиаде! Тюменская область гордится вами, - написал губернатор Александр Моор в соцсетях.

Напомним, 5 февраля наш земляк - биатлонист Александр Логинов в составе национальной сборной завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете.

Также в этот день россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль. Эта награда стала первой для нашей сборной на Олимпиаде-2022.