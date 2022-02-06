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Спорт6 февраля 2022 10:57

Олимпийский чемпион Денис Спицов поблагодарил тюменцев за поддержку

Он завоевал серебряную медаль
Алена Кульмухаметова
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Фото из личного аккаунта Дениса Спицова.

Фото из личного аккаунта Дениса Спицова.

Представляющий Тюменскую область лыжник Денис Спицов опубликовал пост в Instagram, в котором благодарит всех, кто его поддерживал.

«Thank you all very much (большое вам всем спасибо)», - написал он в соцсетях.

Информационный центр правительства Тюменской области напоминает, что Денис Спицов завоевал серебряную медаль в скиатлоне на дистанции в 30 км на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

- На спуске перед переодеванием лыж не услышал дыхания сзади, хотя обычно они подкатывались. Когда отрыв был в 20 секунд, еще пытался догнать Саню. Но после второго-третьего круга накопилась усталость, и я почувствовал, что не смогу – просвет увеличивался. Но медаль есть медаль. И вдвойне приятно оказаться на пьедестале вместе с Сашей. До сих пор не верится – это как какой-то сон, - рассказал он в интервью Олимпийскому комитету России.

Первое место завоевал Александр Большунов. Напомним, что 5 февраля тюменский биатлонист Александр Логинов взял бронзовую медаль в смешанной эстафете в составе национальной команды.

На всемирных соревнованиях в Пекине сборную России представляют тюменские биатлонисты и лыжники: Александр Логинов, Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

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