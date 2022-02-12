Тюменка Татьяна Сорина стала олимпийской чемпионкой. Фото: Центр спортивной подготовки.

27-летняя уроженка Краснотурьинска Свердловской области Татьяна Сорина, которая представляет Тюменскую область, стала олимпийской чемпионкой. Она выиграла эстафету 4 на 5 километров вместе с тремя девушками из сборной России – Вероникой Степановой, Юлией Ступак и Натальей Непряевой.

По итогам соревнований, которые закончились только что, россиянки опередили ближайших соперниц из Германии более чем на 18 секунд. Комментатор Дмитрий Губерниев признался, что сейчас «рыдает, как школьник».

«Золотые девушки! Наша женская сборная по лыжам завоевала первое место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе команды третий этап бежала тюменка Татьяна Сорина. Она принесла Тюменской области первую золотую медаль на этих зимних Олимпийских играх. Какие все молодцы! Юлия Ступак, Наталья Непряева, Вероника Степанова. Поздравляю! Очень важная и заслуженная победа!» – написал в социальных сетях глава региона Александр Моор.

СПРАВКА «КП»

Таня – мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, член основного состава сборной России по лыжным гонкам, спортсмен Центра спортивной подготовки, неоднократный призер этапов Кубка мира, серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам – 2021. Её личным наставником является Валентин Дмитриевич Литвинцев, он же был её первым тренером по лыжным гонкам. Сейчас Татьяна Сорина тренируется в сборной под руководством своего однофамильца – Сорина Егора Владимировича.

Напомним, что Тюменскую область на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине представляют четыре спортсмена. Ранее 25-летний уроженец Вологды Денис Спицов взял серебро в лыжных гонках.