В Тюмени мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней дочки-инвалида. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени соответствующие службы занялись историей 12-летней девочки-инвалида, которую якобы всячески унижает ее отец. Об этом в социальных сетях написала соседка ребенка. Следователи уже проводят доследственную проверку.

«На Камчатскую (улица в районе Лесобаза. – Прим. ред.) привезен ребенок, избитая вся. Избивает отец и насилует, продает ее за наркотики. Девочка недееспособная. Он за нее получает пенсию 35 тысяч рублей», – рассказала женщина.

В департаменте социального развития региона корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что сигнал об этой ситуации поступил в службу экстренного реагирования «Ребенок и семья». Специалисты тут же выехали на указанное место. В настоящее время ребенок находится в стационарном учреждении, с ним работают специалисты.

В Следственном комитете по Тюменской области заявили об организации доследственной проверки.

– В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в ведомстве.

В прокуратуре Тюменской области также сообщили, что по данному факту следственным отделом также проводится доследственная проверка. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ее ход и результаты.

– Он поручил прокурору Калининского округа провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения прав ребенка-инвалида на получение образования и мер социальной поддержки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – отметили в ведомстве.

Неравнодушных тюменцев благодарят за информацию и напоминают, что в подобных ситуациях, когда нарушаются права и интересы детей либо они находятся в условиях, угрожающих их жизни или здоровью, помимо органов внутренних дел, можно обратиться в службу экстренного реагирования по телефону 8-800-200-72-01. Этот телефон работает круглосуточно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень писала, что в Главном следственном управлении СК России завершились следственные действия по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в похищении в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, ее изнасиловании и убийстве. В ведомстве напомнили, что дело передали им из-за того, что местные стражи порядка долгое время не могли найти пропавшую девочку.

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