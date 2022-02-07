В Тюмени мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней дочки-инвалида.
Фото: Ольга Крыльцова
В Тюмени соответствующие службы занялись историей 12-летней девочки-инвалида, которую якобы всячески унижает ее отец. Об этом в социальных сетях написала соседка ребенка. Следователи уже проводят доследственную проверку.
«На Камчатскую (улица в районе Лесобаза. – Прим. ред.) привезен ребенок, избитая вся. Избивает отец и насилует, продает ее за наркотики. Девочка недееспособная. Он за нее получает пенсию 35 тысяч рублей», – рассказала женщина.
В департаменте социального развития региона корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что сигнал об этой ситуации поступил в службу экстренного реагирования «Ребенок и семья». Специалисты тут же выехали на указанное место. В настоящее время ребенок находится в стационарном учреждении, с ним работают специалисты.
В Следственном комитете по Тюменской области заявили об организации доследственной проверки.
– В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – отметили в ведомстве.
В прокуратуре Тюменской области также сообщили, что по данному факту следственным отделом также проводится доследственная проверка. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ее ход и результаты.
– Он поручил прокурору Калининского округа провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения прав ребенка-инвалида на получение образования и мер социальной поддержки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – отметили в ведомстве.
Неравнодушных тюменцев благодарят за информацию и напоминают, что в подобных ситуациях, когда нарушаются права и интересы детей либо они находятся в условиях, угрожающих их жизни или здоровью, помимо органов внутренних дел, можно обратиться в службу экстренного реагирования по телефону 8-800-200-72-01. Этот телефон работает круглосуточно.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень писала, что в Главном следственном управлении СК России завершились следственные действия по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в похищении в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, ее изнасиловании и убийстве. В ведомстве напомнили, что дело передали им из-за того, что местные стражи порядка долгое время не могли найти пропавшую девочку.
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