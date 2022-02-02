Опубликован пилот сериала «Взрослые дети», создатель которого обвиняется в педофилии

Фото: скриншот из видео

Пилот многострадального сериала «Взрослые дети», который в Тюмени снимали аж с 2016 года, наконец-то вышел на Youtube. Сначала планировалось, что проект выйдет на телеканале ТВ 3 (он был участником шоу «Быть или не быть?»), потом случился скандал с NETFLIX, который якобы украл идею у продюсера «Первой киношколы» Андрея Басова. А потом и самого Басова упекли в СИЗО за совращение малолетних. Тем не менее пилот вышел, а первую серию обещают уже в феврале.

– «Взрослые дети» – это постапокалиптический сюжет о современных российских подростках, оказавшихся в мире без родителей. В результате глобальной природной аномалии ночью взрослые по всему миру таинственным образом исчезают, и утром дети просыпаются в совершенно иной реальности. Сотовая связь, интернет, электричество и прочие блага цивилизации, к которым мы так привыкли, в один момент пропадают. Дети и подростки оказываются в мире, где выживает сильнейший, – говорится в официальной аннотации к ролику.

Напомним, что дорогой проект, в том числе и с финансовой точки зрения, несколько лет назад поддержали чиновники. Локации для съёмок сериала предоставили промышленные и социально значимые объекты города – ТЭЦ, Антипинский нефтеперерабатывающий и Энергетический заводы, ж/д вокзал и аэропорт. Отбор маленьких актёров проводился среди 20 тысяч детей.