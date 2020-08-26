После конфликта с NETFLIX в Тюмени возобновились съёмки сериала «Взрослые дети» Фото: Вячеслав Дробитов

Съёмки многострадального проекта «Взрослые дети», который снимается в Тюмени уже не первый год, наконец-то возобновились.

Начало съёмок второго сезона Фото: Вячеслав Дробитов

Правда, не обошлось без скандала: годом ранее потоковый сервис Netflix успел перейти дорогу тюменской съемочной группе. Речь идёт о сериале «Общество», который вышел в эфир в прошлом году. Сюжет молодёжной драмы очень напоминает сюжет тюменской истории, что вылилось в противостояние между интернет-гигантом и небольшой региональной киностудии.

Выяснилось, что продюсер Первой киношколы Андрей Басов ездил в штаб-квартиру американской компании и показывал им пилотную серию «Взрослых детей», переведенную на английский язык. Между Тюменью и «Нетфликсом» месяц велись переговоры по поводу выпуска сериала при поддержке их компании, но, в итоге, зарубежные коллеги не дали ответа и сняли свой сериал по схожему сюжету.

Фургон с декорациями "Первой киношколы" Фото: Вячеслав Дробитов

Камера! Мотор!

Несмотря на то, что разбирательства ни к чему не привели, съемочная команда сегодня, 26 августа, приступила к работе над вторым сезоном сериала. На площадке работают 30 человек технического состава и около 40 актеров первого плана.

– Съемки второго сезона начинаются с очень интересной масштабной сцены. В ней будет задействовано около 200 человек. Все массовые сцены мы стараемся снимать летом, а в течение года мы продолжим съемки в павильонах и квартирах. Действия сериала происходят в летнее время, да и летом больше времени для съемок, потому что у ребят каникулы. Мы начинали снимать на набережной нашего прекрасного города. Место было выбрано не случайно. Когда мы размышляли со сценаристом над тем, где могут собираться дети после исчезновения взрослых, мы решили, что это должна быть знаковая большая площадка города. Поэтому выбор пал на тюменскую набережную, – рассказал продюсер Первой киношколы Андрей Басов.

Прежде чем приступить к съемкам, команда тратит на репетиции очень много времени, часто это отнимает весь день. В случаи киношколы этот момент особенно важен. По словам Андрея Басова, к съемке с большой массовкой нужно быть идеально подготовленным и тщательно проработать каждую деталь.

– Если бы дети были не подготовлены, то, наверное, работа была безумно тяжелой. Но все эти дети готовились с нами на протяжении долгого времени. Кто-то четвертый год, а кто-то пять лет. Они знают, что такое кино, они умеют сниматься. Эти дети хорошо знакомы со съемочной площадкой, поэтому с ними легко работать, – считает Андрей Басов. – К тому же актеры Первой киношколы владеют английским языком, и я уверен, что они способны работать на мировом уровне.

Реквизит на площадке Фото: Вячеслав Дробитов

Мастера на все руки

На съемочной площадке киношкольники заняты не только актерским мастерством. Нашли занятие и к тем, кто не попал в основной состав сериала.

– Во время съемок я выполняю функцию помощника режиссера. На мне лежит ответственность за грамотную постановку полной сцены, работы с актерами массовки и выполняю задания, которые мне дает главный режиссер, – рассказал ученик Первой киношколы Никита Долгих.

– Я художник по костюмам, моя задача – это подбирать одежду для актеров, и следить за тем, как она смотрится в кадре, – поделилась опытом Милана Бартова.

– Как художник по площадке, я создаю локации. В мои обязанности входит расстановка всех предметов, которые попадут в кадр. Я создаю атмосферу сцены. В данном случае у нас рынок, здесь я все красиво расставила: овощной и садовый отдел, ряд с одеждой и другие детали, – показала Алина Попова.

Ещё немного реквизита Фото: Вячеслав Дробитов

Продюсер первой киношколы надеется не только на зрителей Тюменской области, но и всей страны. Сериал планируется как федеральный продукт, а не региональный. На сегодняшний день показ первого сезона планируется на телеканале «ТВ-3» в первой половине 2021 года.

Напомним, по сюжету сериала все взрослые бесследно исчезают, и дети остаются на Земле одни. Они осваивают взрослые профессии, берут на себя определенные обязательства и приспосабливаются к новой жизни для того, чтобы выжить в этом мире. Куда исчезли все взрослые – так и останется загадкой для зрителя. Создатели сериала этого не расскажут.

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