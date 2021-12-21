В Тюмени руководителя детского кружка, который приставал к ученицам, оставили в СИЗО. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Центральный районный суд оставил в следственном изоляторе мужчину, которого обвиняют в домогательствах к детям. Он пробудет в СИЗО как минимум до 14 января 2022 года.

– По версии следствия, горожанин, который является руководителем детского кружка, приставал к своим ученицам, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Материалы уголовного дела для рассмотрения в суд еще не поступали.