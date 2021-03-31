«Вот это да!»: гонка на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени, где победил Большунов, завершилась скандалом

Гонка на чемпионате России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени, где снова победил Большунов, завершилась скандалом. Скриншот из видео.

В конце гонки на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021, который проходит в Тюмени (где снова ожидаемо победил Александр Большунов со своим напарником), разразился скандал. Дело в том, что один из спортсменов замахнулся на другого лыжной палкой. Такая выходка обернулась дисквалификацией.

Расскажем подробнее.Серьезный инцидент случился между Владиславом Афанасьевым, который представляет Удмуртскую Республику, и Антоном Быковым из Республики Татарстан. Видимо, во время гонки один из них каким-то образом помешал другому.

Спортсмены чуть не сцепились. Скриншот из видео.

Уже на финише Быков стал кричать на Афанасьева и (на трансляции это не было четко видно) ударил его ногой. В ответ Афанасьев замахнулся палкой. К счастью, лыжники не стали переквалифицироваться в боксеров и выяснять отношения с помощью кулаков, и заварушка, так и не начавшись, закончилась.

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, которому посчастливилось комментировать соревнование, расстроился, заявив «как плохо, что такое происходит всё чаще». Сам же комментатор телеканала, где проводилась прямая трансляция, отреагировал кратко: «Вот это да!».

Ну а командную эстафету, как и следовало ожидать, выиграл Александр Большунов со своим партнером Александром Терентьевым. В какой-то момент Устюгов даже отметил, что Большунову скучно. И правда, «русский медведь», кажется, не напрягаясь, оставляет всех своих соперников позади.

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