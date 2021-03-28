Александр Большунов с огромным отрывом победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021

Александр Большунов с огромным отрывом от второго места победил в скиатлоне на Чемпионате России по лыжным гонкам-2021. Скриншот из видео.

«Русский медведь» Александр Большунов победил в скиатлоне на 30 километров на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021, опередив ближайшего преследователя на 47 секунд. Напомним, что спортивное мероприятие проходит в Тюмени.

Скриншот из видео.

Вторым к финишу пришел тюменский спортсмен Иван Якимушкин, который в упорной борьбе опередил Андрея Ларькова из Татарстана на доли секунды. Еще один местный лыжник Глеб Ретивых пересек финишную черту одиннадцатым, уступив Большунову 2 минуты 26 секунд.

Отметим, что к участию в чемпионате Александр Большунов отнесся очень серьезно. Он специально приехал в Тюмень за неделю, чтобы подготовиться к гонкам. Как рассказали в тюменском центре спортивной подготовки, Большунов пробежит почти все гонки, а значит, зрители еще увидят его на тюменской трассе. Вчера в квалификации спринт, классический стиль, он показал лучшее время – 3:50.07.