Какие гонки на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021 пробежит Александр Большунов

Фото: скриншот с прямой трансляции. Александр Большунов готовится к старту.

Прославленный российский спортсмен Александр Большунов приехал в Тюмень, чтобы выступить на чемпионате России по лыжным гонкам. Он известен своими многочисленными победами и неповторимой техникой.

Сегодня, 27 марта, Александр принял участие сразу в нескольких гонках:

- спринт, классический стиль (квалификация);

- спринт, классический стиль (финалы).

Когда Александр вышел на старт, зрители встретили его бурей аплодисментов, зарядив на уверенную победу. Так и вышло. В квалификации спринт, классический стиль, он показал лучшее время – 3:50.07.

Фото: скриншот с прямой трансляции. Александр Большунов под №1 на лыжной трассе.

Кстати, не менее знаменитый гонщик Сергей Устюгов, уроженец Тюменской области, занял седьмое место, уступив Большунову почти восемь секунд.

В четвертьфинале спринт, классический стиль, Александр показал второй результат – 4:25.26. В полуфинале он вновь отвоевал лидерство – 4:07.32. А в финале сразу же вырвался на первое место. Показав лучшее время – 4:09.57, спортсмен завоевал золотую медаль и получил титул чемпиона России по лыжным гонкам.

Сергей Устюгов, к сожалению, выбыл в четвертьфинале. На финиш он пришел пятым со временем 4:32:34.

Отметим, что к участию в чемпионате Александр Большунов отнесся очень серьезно. Он специально приехал в Тюмень за неделю, чтобы подготовиться к гонкам.

Как рассказали в тюменском центре спортивной подготовки, Большунов пробежит почти все гонки, а значит, зрители еще увидят его на тюменской трассе.

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