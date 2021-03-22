Александр Большунов приедет в Тюмень на чемпионат России по лыжным гонкам. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени с 27 марта по 4 апреля состоится чемпионат России по лыжным гонкам. Спортивные соревнования пройдут в «Жемчужине Сибири».

– Всего к участию в стартах допущено 272 спортсмена из 39 регионов России. В числе участников Александр Большунов, Юлия Ступак, Александр Легков, Евгений Дементьев, Сергей Устюгов, – сообщили в оперативном штабе.

Организаторы отмечают, что на мероприятии могут присутствовать зрители, однако есть ряд ограничений. Например, трибуны центра будут заполнены только наполовину. К тому же у зрителей не будет допуска на трассы. На территории «Жемчужины Сибири» действует обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров.

Билеты на соревнования продаются в кассе Легкоатлетического манежа (Тюмень, ул. Луначарского, 12). В дни соревнований их также можно будет приобрести в кассе «Жемчужины Сибири». Стоимость в выходные дни на трибуну А составит 200 рублей, на трибуну В – 150 рублей. В будние дни на трибуну А – 100 рублей, на трибуну В – 50 рублей.