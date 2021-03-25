Чемпионат России по лыжным гонкам 2021: состав участников, где пройдет, трансляции. Фото - csp72.ru.

Уже в ближайшие выходные в Тюмени стартует Чемпионат России по лыжным гонкам 2021. Мероприятие пройдет в центре спортивной подготовки «Жемчужина Сибири», который находится на 45 километре автомобильной дороги «Богандинский - Червишево - Чаплык». Именно туда приглашают всех любителей спорта и обещают, что будет жарко. Рассказываем о Чемпионате России по лыжным гонкам 2021: состав участников, где пройдет, трансляции.

В центре действует система искусственного оснежения. Фото - csp72.ru.

КТО УЧАСТВУЕТ?

В соревнованиях, помимо прочих прославленных спортсменов, примет участие «русский медведь» Александр Большунов, который благодаря успешному выступлению на недавно прошедшем мировом первенстве снискал заслуженную славу. Напомним, что Александр, которому сейчас 24 года, является четырёхкратным призером Олимпийских игр 2018 года, семикратным призером чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса (2019/20 и 2020/21 годов). Кроме того, ему дважды (в сезоне 2019/2020 и 2021 году) покорялась лыжная многодневная гонка Тур де Ски, три раза он брал Малый хрустальный глобус в дистанционном зачёте Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России родом из Брянской области.

Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В лыжных гонках примет участие и Сергей Устюгов, уроженец Тюменской области, местный герой. Универсал, отлично выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, он является двукратным чемпионом мира 2017 года в скиатлоне и командном спринте, а также победителем Тур де Ски сезона 2016/2017.

Сергей Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Всего к участию в стартах допущено 272 спортсмена из 39 регионов России. Помимо Александра Большунова и Сергея Устюгова, выступят Александр Легков, Евгений Дементьев и Юлия Ступак.

ГДЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ?

Чемпионат, как мы уже писали ранее, пройдет в центре спортивной подготовки «Жемчужина Сибири». Отметим, что арена давно зарекомендовала себя для проведения больших соревнований международного масштаба. Так, в 2014 году тут проводили чемпионат Европы и финал Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах, в 2011 и 2014 годах – чемпионат России по лыжным гонкам, летом 2014 года состоялся чемпионат мира по летнему биатлону. Да что говорить! Пусть за нас это сделает обладатель наивысшего количества наград (их у него было 13) в истории зимних Олимпийских игр во всех видах спорта норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален. Восьмикратный олимпийский чемпион заявлял: «Центр просто фантастический! Местный комплекс входит в тройку лучших в мире. Трасса понравилась, очень хорошо развита инфраструктура».

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален высоко оценил "Жемчужину Сибири". Фото - csp72.ru.

Добавим лишь, что объекты инфраструктуры и лыжные трассы отвечают современным требованиям FIS и спроектированы для проведения телевизионных трансляций. В 2012 году центр получил лицензию категории «А» IBU.

В «Жемчужине Сибири» расположатся ряды с торговыми павильонами: тут можно будет перекусить, выпить горячего чая или кофе, а также приобрести официальную сувенирную продукцию: значки, шапки, варежки, магниты, кружки с символикой чемпионата. Также здесь будет организована музыкальная программа.

Отметим, что на территории центра действует обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров.

КОГДА СТАРТЫ?

Чемпионата России по лыжным гонкам – 2021, стартует 27 марта. В этот день зрители увидят спринт в классическом стиле среди мужчин и женщин (начало в 11.00).

28 марта в скиатлоне посоревнуются и женщины, и мужчины, в 11.00 и 12.30 соответственно.

30 марта состоятся индивидуальные гонки свободным стилем, в которых также примут участие как представители сильного, так и слабого пола. Женщину выезжают на трассу в 11.00, мужчины – в 12.30.

На следующий день, 31 марта, в 11.30 начнется смешанный командный спринт свободным стилем.

В 2013 году крупные соревнования по лыжным гонкам и биатлону посетило в общей сложности около 9 тысяч человек. Фото - csp72.ru

Далее, 2 апреля, женщины посоревнуются в эстафете (начало в 11.00), время начала у мужчин – 12.30.

3 апреля в 10.00 – масс-старт среди женщин (классический стиль, 30 километров).

Заключительное мероприятие чемпионата России по лыжным гонкам пройдет 4 апреля – мужской масс-старт на 50 километров (начало в 10.00).

КАК ПРОЕХАТЬ?

Как добраться до центра спортивной подготовки? Схема предоставлена "Жемчужиной Сибири".

«Жемчужина Сибири» находится на 45-ом километре автомобильной дороги «Богадинский – Червишево - Чаплык». Добраться туда можно и на собственном транспорте, и на автобусе. Так, к примеру, с тюменского автовокзала отправляется автобус маршрутом Тюмень – Мичурино (в 05.00, 06.00, 09.35, 10.50, 13.25, 16.15, 17.25, 19.30. Стоимость проезда составляет 112-114 рублей.

Можно и на автобусе. Фото - csp72.ru.

Все гонки соревнований, включая квалификацию индивидуального и командного спринта, будут доступны на платформах Telesport. Как сообщает "Тюменская арена", у популярного спортивного портала удобные плееры в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Смотри@Mail.ru» Жители Тюменской области смогут насладиться чемпионатом России по лыжным гонкам-2021 в прямом эфире формате live на канале «Тюменское время».