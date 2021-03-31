Онлайн-трансляция командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени. Фото - asnta.ru.

На чемпионате России по лыжным гонкам – 2021, который в эти дни проходит в Тюмени, состоится командный спринт. Спортсменам нужно пробежать по три этапа, сменяя друг друга.

Александру Терентьеву повезло больше других, ведь в паре с ним «русский медведь» Александр Большунов, который в последнее время в потрясающей форме. Стоит упомянуть и о тюменской паре – с Андреем Парфеновым побежит Глеб Ретивых. Поборются за медали и Иван Якимушкин с Денисом Спицовым.

Полуфиналы начнутся в 11.30, финал покажут в 13.30 по местному времени.