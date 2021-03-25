Расписание гонок чемпионата России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени. Фото - "Жемчужина Сибири|Тюмень" в ВК.

Стало известно расписание гонок чемпионата России по лыжным гонкам – 2021 в Тюмени. Так что совсем скоро в областной столице будет жарко, несмотря на то что весна пока еще бьется с зимой за свои права погреть тюменцев солнцем. Точно так же будут бороться лыжники, тем более что в этом году соревнования будут особенные – предолимпийские. Те, кто покажет себя с лучшей стороны, отправятся на Олимпиаду защищать цвета страны.

Стоит отметить, что в соревнованиях участвует «русский медведь» Александр Большунов, который заставил говорить о себе после великолепной победы на чемпионате мира по лыжным гонкам – 2021. Тогда на глазах у всего мира он оставил не у дел пораженных норвежцев – признанных во всем мире мастеров лыж.

В соревнованиях примет участие Александр Большунов. Фото: EAST NEWS.

Итак, чемпионата России по лыжным гонкам – 2021, который пройдет в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», стартует 27 марта. В этот день зрители увидят спринт в классическом стиле среди мужчин и женщин (начало в 11.00).

28 марта в скиатлоне посоревнуются и женщины, и мужчины, в 11.00 и 12.30 соответственно.

30 марта состоятся индивидуальные гонки свободным стилем, в которых также примут участие как представители сильного, так и слабого пола. Женщину выезжают на трассу в 11.00, мужчины – в 12.30.

На следующий день, 31 марта, в 11.30 начнется смешанный командный спринт свободным стилем.

Главное здание "Жемчужины Сибири". Фото - "Жемчужина Сибири|Тюмень" в ВК.

Далее, 2 апреля, женщины посоревнуются в эстафете (начало в 11.00), время начала у мужчин – 12.30.

3 апреля в 10.00 – масс-старт среди женщин (классический стиль, 30 километров).

Заключительное мероприятие чемпионата России по лыжным гонкам пройдет 4 апреля – мужской масс-старт на 50 километров (начало в 10.00).

В "Жемчужине Сибири" проходит множество спортивных мероприятий. Фото - "Жемчужина Сибири|Тюмень" в ВК.

Расскажем о ценах на билеты. Так, 27 и 28 марта, а также 3 апреля и 4 апреля (это выходные дни) билеты на трибуну А будут стоить 200 рублей, на трибуну В – 150 рублей. В будние дни, 30 и 31 марта и 2 апреля, билет обойдется дешевле. Так, за место на трибуне А зритель отдаст 100 рублей, на трибуне В – 50 рублей.

Расположение трибун в "Жемчужине Сибири". Фото - csp72.ru.

Отметим, что мест на трассе нет, выходить на них ни в коем случае нельзя. Купить билеты можно в кассе Легкоатлетического манежа с 09.00 до 20.00, а в дни соревнований – еще и в кассе самого центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Кстати, льготных билетов и скидок на них нет.

Для возврата билетов до начала мероприятия необходимо подать в рабочие дни в офис организатора, который находится по адресу: улица Луначарского, дом 12, офис 505, или в дни проведения соревнований в кассу «Жемчужины Сибири» лично следующие документы: заявление, кассовый чек, возвращаемый билет, паспорт гражданина России и банковские реквизиты карты, с которой производилась оплата: номер карты, номер расчетного счета этой карты, наименование банка, БИК банка.

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