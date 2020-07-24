Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 июля 2020 года: магазины не выполняют рекомендации Роспотребнадзора

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 100 и составило 5190 человек.

Всего зараженных: 5190.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 152 человека выздоровели (за весь период выздоровели 3687), 12 детей (заболели за минувшие сутки), 23 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа болеющих), 29 человек размещены в обсерваторах, 1202 человека остаются под медицинским наблюдением, 3483 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 24 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области праздник Курбан-байрам пройдет без массовых намазов в мечетях. Об этом заявил председатель духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат хазрат Садыков.

В Тюмени сотрудники местного управления Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по магазинам. До сих пор выявляются многочисленные нарушения рекомендаций ведомства.

Тюменцам рассказали об основных правилах профилактики новой коронавирусной инфекции, которые они могут соблюдать перед посещением общественных мест. Это нужно для того, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 8 444 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.