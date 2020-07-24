Тюменские магазины продолжают нарушать рекомендации Роспотребнадзора

24 Июль 2020 2020-07-24T11:51:56+03:00

На многих объектах торговли нет даже запаса масок

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В Тюмени сотрудники местного управления Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по магазинам. До сих пор выявляются многочисленные нарушения рекомендаций ведомства.

На этот раз в поле зрения попали ИП Машарипова Д.У. (торговля овощами и фруктами) на территории ТЦ «Червишевский», ООО Элемент Трейд, (магазин «Монетка», проезд Солнечный, корпус 1/6), ИП Токарева А.В. (магазин «Казачьи луга», ул. Домостроителей, 18а), ИП Баженова Н.А. (предприятие торговли «Apple Center», Малыгина, 90), ИП Каримова А.А. (магазин «Продукты 24», ул. Бушуева, 4), а также учреждение общественного питания ООО «Бенгель» и кафе-пекарня «BEKERY».

– На объектах проверки не было нужного запаса дезинфицирующих средств и масок, отсутствовали журналы по ведению термометрии у сотрудников, не ведется входный фильтр, умывальники для мытья рук в санузле для персонала не оборудованы кожным антисептиком, графики уборок помещений не предоставлены, отсутствуют и бактерицидные облучатели воздуха, – рассказали в ведомстве.

Лица, допустившие нарушения, уведомлены о составлении протокола. В случае повторения нарушений в суд будут направлены документы для принятия решения о приостановлении деятельности объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU