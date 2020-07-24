Тюменцам рекомендуют промывать нос солевым раствором перед посещением пляжей
Тюменцам рассказали об основных правилах профилактики новой коронавирусной инфекции, которые они могут соблюдать перед посещением общественных мест. Это нужно для того, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19.
– Одной из действенных мер является систематическое промывание слизистых оболочек рта и носа изотоническим раствором поваренной соли. Также можно использовать и раствор с морской водой, который продается в аптеках, – сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Также, по ее словам, для профилактики после консультации с врачом можно использовать недорогие отечественные противовирусные лекарственные препараты и средства, которые повышают иммунитет. Большое значение в профилактике коронавируса имеет здоровый образ жизни и витаминизированное питание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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