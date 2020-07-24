2020-07-24T14:16:59+03:00
Здоровье

Тюменцам рекомендуют промывать нос солевым раствором перед посещением пляжей

Кроме того, в аптеке можно купить раствор с морской водой
Вадим Бегун
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Тюменцам рекомендуют промывать нос солевым раствором перед посещением пляжей. Скриншот из видео.Тюменцам рекомендуют промывать нос солевым раствором перед посещением пляжей. Скриншот из видео.
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Тюменцам рассказали об основных правилах профилактики новой коронавирусной инфекции, которые они могут соблюдать перед посещением общественных мест. Это нужно для того, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19.

– Одной из действенных мер является систематическое промывание слизистых оболочек рта и носа изотоническим раствором поваренной соли. Также можно использовать и раствор с морской водой, который продается в аптеках, – сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Также, по ее словам, для профилактики после консультации с врачом можно использовать недорогие отечественные противовирусные лекарственные препараты и средства, которые повышают иммунитет. Большое значение в профилактике коронавируса имеет здоровый образ жизни и витаминизированное питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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