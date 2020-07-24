2020-07-24T11:18:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июля 2020 года увеличилось на 100 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июля 2020 года увеличилось на 100 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июля 2020 года увеличилось на 100 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 24 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 100 и составило 5190 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 8 444 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области праздник Курбан-байрам пройдет без массовых намазов в мечетях. По словам председателя духовного управления мусульман Тюменской области муфтия Зинната хазрата Садыкова, «смысл праздника Курбан-байрам в том, что Всевышний требует от нас ценить человеческую жизнь превыше всего».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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