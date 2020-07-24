Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июля 2020 года увеличилось на 100 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 24 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 100 и составило 5190 человек.
За последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 8 444 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 800 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области праздник Курбан-байрам пройдет без массовых намазов в мечетях. По словам председателя духовного управления мусульман Тюменской области муфтия Зинната хазрата Садыкова, «смысл праздника Курбан-байрам в том, что Всевышний требует от нас ценить человеческую жизнь превыше всего».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюменской области Курбан-байрам пройдет без массовых намазов
Мусульман региона призывают помолиться об избавлении человечества от пандемии (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»