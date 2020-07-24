В Тюменской области Курбан-байрам пройдет без массовых намазов
В Тюменской области праздник Курбан-байрам пройдет без массовых намазов в мечетях. Об этом заявил председатель духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат хазрат Садыков.
– Смысл праздника Курбан-байрам в том, что Всевышний требует от нас ценить человеческую жизнь превыше всего. Особенно это важно сейчас, в период черной пандемии коронавируса. Если мы будем собираться, опасность распространения заболевания увеличится многократно, – пояснил священнослужитель.
Садыков призвал всех мусульман региона искренне молиться об избавлении человечества от пандемии. По его словам, отпраздновать Курбан-байрам можно в семейном кругу и обойтись без массовых мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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