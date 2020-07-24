2020-07-24T10:04:36+03:00
Общество

В Тюменской области Курбан-байрам пройдет без массовых намазов

Мусульман региона призывают помолиться об избавлении человечества от пандемии
Вадим Бегун
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В Тюменской области Курбан-байрам пройдет без массовых намазов. Фото - pixabay.com.В Тюменской области Курбан-байрам пройдет без массовых намазов. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области праздник Курбан-байрам пройдет без массовых намазов в мечетях. Об этом заявил председатель духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат хазрат Садыков.

– Смысл праздника Курбан-байрам в том, что Всевышний требует от нас ценить человеческую жизнь превыше всего. Особенно это важно сейчас, в период черной пандемии коронавируса. Если мы будем собираться, опасность распространения заболевания увеличится многократно, – пояснил священнослужитель.

Садыков призвал всех мусульман региона искренне молиться об избавлении человечества от пандемии. По его словам, отпраздновать Курбан-байрам можно в семейном кругу и обойтись без массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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