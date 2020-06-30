Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 июля 2020 года: число заболевших увеличивается

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 69 и составило 3087 человек.

Всего зараженных: 3087

Изоляция для приезжих: нет

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области – очередная жертва новой коронавирусной инфекции. Накануне, 30 июня, стало известно о смерти 55-летнего мужчины с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки 20 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1772), пять детей заболели за минувшие сутки, девять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 138 человек размещены в обсерваторах (из них шесть детей), 1221 человек остается под медицинским наблюдением, 3667 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 9 220 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек.

В Тюменской области не собираются внедрять дистанционное образование. Об этом сегодня, 30 июня, в прямом эфире заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.

Уже второго июля в детских загородных лагерях стартует летняя оздоровительная кампания. Первыми откроют свои двери «Ребячья республика» и ишимская «Дружба». В этом году смены будут двухнедельными. Перед заездом на смену дети и сотрудники должны пройти тестирование на COVID-19.