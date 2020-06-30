Алексей Райдер: «Тюменская область ни на какое дистанционное образование не переходит»
В Тюменской области не собираются внедрять дистанционное образование. Об этом сегодня, 30 июня, в прямом эфире заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.
– Тюменская область ни на какое дистанционное обучение не переходит! Планов таких не вынашивает, никаких мер к этому не предпринимает. Единственным на сегодня ограничением, не позволяющим образовательным учреждениям вернуться в привычный режим работы, является угроза распространения коронавируса, – отметил замглавы региона.
По словам Алексея Райдера, по мере снижения напряженности ситуации, как только будут сняты ограничения по посещению школ, вся система образования выйдет в очный режим обучения по всем видам и типам реализуемых программ.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Тюменской области планово происходит материально-техническое оснащение школ. Совсем скоро ученики смогут проводить телемосты не только с другими регионами, но и с другими странами.
Какие изменения ждут образовательную сферу в Тюменской области?.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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