30 Июнь 2020 2020-06-30T10:10:05+03:00

Алексей Райдер: «Тюменская область ни на какое дистанционное образование не переходит». Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области не собираются внедрять дистанционное образование. Об этом сегодня, 30 июня, в прямом эфире заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.

– Тюменская область ни на какое дистанционное обучение не переходит! Планов таких не вынашивает, никаких мер к этому не предпринимает. Единственным на сегодня ограничением, не позволяющим образовательным учреждениям вернуться в привычный режим работы, является угроза распространения коронавируса, – отметил замглавы региона.

По словам Алексея Райдера, по мере снижения напряженности ситуации, как только будут сняты ограничения по посещению школ, вся система образования выйдет в очный режим обучения по всем видам и типам реализуемых программ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Тюменской области планово происходит материально-техническое оснащение школ. Совсем скоро ученики смогут проводить телемосты не только с другими регионами, но и с другими странами.

Какие изменения ждут образовательную сферу в Тюменской области?.

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ИСТОЧНИК KP.RU