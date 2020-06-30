2020-06-30T10:10:05+03:00
Общество

Алексей Райдер: «Тюменская область ни на какое дистанционное образование не переходит»

Подобных планов правительство региона не вынашивает
Вадим Бегун
Поделиться:
Алексей Райдер: «Тюменская область ни на какое дистанционное образование не переходит». Фото - pixabay.com.Алексей Райдер: «Тюменская область ни на какое дистанционное образование не переходит». Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области не собираются внедрять дистанционное образование. Об этом сегодня, 30 июня, в прямом эфире заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.

– Тюменская область ни на какое дистанционное обучение не переходит! Планов таких не вынашивает, никаких мер к этому не предпринимает. Единственным на сегодня ограничением, не позволяющим образовательным учреждениям вернуться в привычный режим работы, является угроза распространения коронавируса, – отметил замглавы региона.

По словам Алексея Райдера, по мере снижения напряженности ситуации, как только будут сняты ограничения по посещению школ, вся система образования выйдет в очный режим обучения по всем видам и типам реализуемых программ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Тюменской области планово происходит материально-техническое оснащение школ. Совсем скоро ученики смогут проводить телемосты не только с другими регионами, но и с другими странами.

Какие изменения ждут образовательную сферу в Тюменской области?.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На уроках в тюменских школах будут проводить телемосты с другими странами

Кроме того, перед учениками выступят ведущие спикеры (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменца, ранее убившего человека, осудили за содержание наркопритона
На фестиваль стрит-арта в Тюмень съедутся известные художники
В Тюмени скончался 55-летний пациент с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 июня 2020 года увеличилось на 69 человек
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Тобольске за 2 часа
Тюменец на остановке угрожал мужчине пистолетом
Алексей Райдер: «Тюменская область ни на какое дистанционное образование не переходит»
Житель Заводоуковска 167 раз превысил скорость на своем авто
Тюменский депутат Евгений Макаренко: «Поправки касаются многих сфер»
Тюменец ударил ножом брата и его сожительницу из-за места на кровати
Муниципальные парковки Тюмени возобновят работу в обычном режиме
Врачи сохранили тюменке единственную почку
Тюменец после ссоры с женой заночевал в чужом авто и угнал его
На улице Авторемонтной в Тюмени погаснут светофоры
Тюменец в пьяном порыве пытался заколоть вилами сожительницу
Погода на 30 июня в Тюмени: дожди прекратятся
Владимир Пискайкин: «Голосование проходит организованно»